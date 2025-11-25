مارادونا في ذكرى رحيله... قصص تختصر عالم الأسطورة الخالدة

- إرث مارادونا الخالد: تمر الذكرى الخامسة لرحيل دييغو مارادونا، الذي ترك إرثًا استثنائيًا في عالم كرة القدم، حيث استعرض تقرير أرجنتيني محطات مؤثرة من مسيرته الكروية والإنسانية. - صفقات لم تكتمل: كان مارادونا قريبًا من الانضمام إلى شيفيلد يونايتد وريفر بليت، لكن الصفقات لم تتم لأسباب مالية، مما قاده لاحقًا إلى بوكا جونيورز وبرشلونة. - لحظات مثيرة للجدل: شهدت مسيرته صدامات مع إدارة برشلونة وتمردًا ضد الدوري الإيطالي، كما استبعده "فيفا" من كأس العالم 1994 بسبب تناوله العرضي للإيفيدرين.

تمرّ الذكرى الخامسة لرحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا اليوم الثلاثاء، ذلك الاسم الذي لا يزال حضوره يفرض نفسه بقوة في الذاكرة الكروية، بما تركه من إرث استثنائي وحكايات لا تُنسى داخل الملاعب وخارجها.

وسلّط تقرير لموقع قناة تي واي سي الأرجنتينية الضوء على مجموعة من القصص، التي رافقت مسيرة مارادونا، والتي اختيرت بعناية لاستعراض محطات مؤثرة من مشواره الكروي والإنساني، في رحلة حافلة بالمنعطفات واللحظات التي شكّلت ملامح أسطورته الفريدة.

فريق إنكليزي حاول ضمه قبل بوكا

قال الصحافي جون لادين، في تصريحات سابقة، إن دييغو أرماندو مارادونا كان جاهزاً للذهاب إلى إنكلترا، بعد عرض حقيقي قدمه له فريق شيفيلد يونايتد، يقارب 400 ألف جنيه إسترليني، وبجانب اللاعب كارلوس فرين، حتى إن تذاكر الطائرة كانت محجوزة، إلا أن الأمر انتهى بالفريق الإنكليزي إلى التعاقد مع أليخاندرو سابيلا بدلاً منه.

مارادونا إلى ريفر بليت.. الصفقة التي لم تتم

كان دييغو أرماندو مارادونا قريباً جداً من حمل قميص نادي ريفر بليت عام 1981، لكن الصفقة انهارت بعدما رفض رئيس الفريق الأرجنتيني حينها أراغون كابريرا منحه راتباً أعلى من دانييل باساريلا وأوبالدو فيليول. والبقية أصبحت تاريخاً: بوكا أولاً.. ثم برشلونة لاحقاً.

تهدّيد بكسر كؤوس برشلونة

في عام 1983، دخل مارادونا في صدام مع إدارة برشلونة الإسباني. إذ بدأت القصة عندما كان مارادونا، الذي وصل إلى البرسا عام 1982، على قائمة ضيوف مباراة وداع بول برايتنر، بطل العالم مع ألمانيا عام 1974 ولاعب ريال مدريد السابق، لكن كانت هناك مشكلة: أنّه بعد أيام قليلة كان على برشلونة أن يلعب لقاء بالكأس ضد الغريم التقليدي ريال مدريد. وروى مارادونا في كتابه "أنا دييغو": "رئيس برشلونة لا يريد مواجهتي؟ سأمنحه خمس دقائق.. وإن لم أحصل على جواز السفر، سأكسر كل هذه الكؤوس الجميلة واحدة تلو الأخرى".

تمرّد أسطوري ونهاية صادمة

قبل 36 عاماً، وقف الدوري الإيطالي في وجه انضمام مارادونا للمنتخب، في مباريات ودية قبل التصفيات. لكن دييغو تحدّى الموقف وسافر خمس مرات عبر الأطلسي في أسبوعين فقط، في قصة لا تُصدّق إلا من مارادونا. وبعدها بسنوات قليلة، لم يغفر "فيفا" تناوله العرضي لـ "الإيفيدرين"، فاستبعدته من كأس العالم 1994.

أفضل هدف ومباراة في مسيرة مارادونا

اختار دييغو بنفسه، الهدف الذي اعتبره الأفضل في مسيرته، ولم يكن الهدف الأسطوري في شباك إنكلترا. بل كان في شباك ديبورتيفو بيريرا خلال جولة لفريق أرجنتينوس في كولومبيا عام 1980. كما اختار دييغو مباراته أمام أوروغواي في مونديال 1986 كأفضل أداء له: فاز في كل الالتحامات، سدّد ركلة حرّة في العارضة، وسُجّل عليه هدف، أُلغي ربما عن طريق الخطأ.