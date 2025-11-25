مارادونا في ذكرى رحيله الخامسة... ابن العشوائيات والطفل النابغة

- في الذكرى الخامسة لرحيل دييغو مارادونا، يُستعاد إرثه الكروي وشعبيته الجارفة، حيث أذهل العالم بمهاراته وأهدافه الشهيرة في مونديال 1986، رغم الجدل الذي أحاط به. - وُلد مارادونا في 1960 لعائلة فقيرة في فيلا فيوريتو، حيث أظهر موهبته الفذة منذ الطفولة، مما أثار دهشة مدربيه الذين شككوا في عمره الحقيقي. - تأثر مارادونا بشخصيات ثورية مثل تشي غيفارا، وحمل وشماً لصورته، مع جذور عائلية متنوعة تشمل أصولاً غوارانية، إيطالية، وكرواتية.

تعود الذكرى الخامسة لرحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا إلى الواجهة مجدداً، بعدما فارق الحياة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ليغادر اللاعب الذي امتلك شعبية جارفة بفضل ما قدّمه في الملاعب، وبعد كلّ الجدل الذي أثير حوله.

يعرف الجميع بطبيعة الحال الكثير عن مارادونا على مستوى لعبة كرة القدم، إن كان الأندية التي لعب لها وأشهر الأهداف التي سجلها في مونديال 1986، لكن بعض الأمور الخفية عن طفولته بقيت غائبة عن شريحة كبيرة من محبيه، فالأسطورة المولود عام 1960 لعائلة فقيرة، أذهل الأطفال بموهبته في منطقة فيلا فيوريتو في ضواحي العاصمة بوينس آيرس، هناك على التراب الموحل بين الأكواخ والعشوائيات.

مارادونا هو ابن بلاد الفضة التي أنجبت قادة ثوريين عظماء من أمثال خوسيه دي سان مارتن، وإرنستو تشي غيفارا الذي كان دييغو يعشقه وحمل وشماً لصورته، مع العلم أنّ جذور والده تعود إلى أصل غواراني أي من السكان الأصليين لأميركا الجنوبية، بينما تمتلك والدته أصولاً إيطالية وكرواتية.

الكثير من القصص كانت مثيرة عن دييغو، فخلال بداية رحلته في عالم كرة القدم لم يصدق مدرب الشباب في فريق أرخنتينيوس جونيورز أن عمره كان ثمانية أعوام خلال تجارب الأداء، حتى ذهب به الأمر لطلب هويته ليتأكد من ذلك، خاصة أنّ مهارته وموهبته بالكرة كانت ملفتة للغاية، وظن الجميع أنّه كان يكذب في ما يخصّ عمره، قبل أن يتيقنوا من الحقيقة الصادمة، مع الإشارة إلى أن مارادونا كان لديه قدوتان في عالم كرة القدم، هما البرازيلي ريفيلينو وكذلك جورج بست أسطورة مانشستر يونايتد.