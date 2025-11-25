مارادونا ألهم الأجيال بموهبته حياً وشغل العالم بأسرار وفاته

- لا تزال وفاة دييغو مارادونا تثير الجدل، حيث لم تُكشف الأسباب الكاملة وراء وفاته، وسط شائعات عن إهمال طبي وتدهور حالته الصحية قبل رحيله، مما أدى إلى فتح تحقيقات دون إدانة واضحة لأي طرف. - مشاكل توزيع إرث مارادونا تسببت في خلافات عائلية، حيث ظهرت أطراف تطالب بنصيبها من الثروة التي جمعها خلال مسيرته، مما أثر سلباً على صورته بعد وفاته. - مارادونا كان دائماً مثيراً للجدل، خاصة بعد انتقاله إلى نابولي، حيث تورط في قضايا تناول مواد ممنوعة، مما أثر سلباً على مسيرته الكروية وأدى إلى استبعاده من كأس العالم 1994.

ما زالت أخبار نجم كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا (1960ـ2020)، تُثير الاهتمام، رغم مرور خمس سنوات على رحيله، ذلك أن الجماهير ما زالت متعطشة لمعرفة كواليس الحادث، الذي أدى إلى وفاته باختلاف الروايات، ومثلما شغل العالم بأخباره المثيرة طوال مسيرته الاحترافية، فإن رحيله لم ينهِ الاهتمام به مع تواصل الغموض، الذي رافق الساعات الأخيرة من حياته.

ولم تظهر الأسباب الكاملة وراء وفاة مارادونا، خاصة مع تعدد الأخبار والشائعات، التي تتحدث عن معاناته من الإهمال، الذي قاد إلى تردي وضعه الصحي، وعدم التدخل في الوقت المناسب من أجل إسعافه، وقد فُتح العديد من التحقيقات دون إدانة طرف بعينه في أسباب الوفاة، خاصة مع تدهور حالته قبل أسابيع من رحيله، وابتعاده عن الظهور العلني فترة طويلة، وهو قد عكس حجم المعاناة التي واجهها، كما تمّ تداول أخبار أخيراً عن عزل القاضية، التي باشرت التحقيقات في قضية وفاة النجم الأرجنتيني السابق.

كما أصبح مارادونا حاضراً بقوة، بسبب الأخبار التي تطرقت إلى مشاكل توزيع إرثه، وسط خلافات عائلية متكررة، وظهور أطراف تُطالب بنصيبها من الإرث المالي أساساً، إذ إن مارادونا نجح في تكوين ثروة خلال مسيرته، لا سيّما أنه كان نجماً عالمياً وضيفا مبجلاً في مناسبات عديدة، وقد تبادل الورثة التصريحات والتهم، في مرات كثيرة بشكل أساء إلى صورة الراحل، إضافة إلى أخبار عن احتفاء مبالغ مالية مهمة من تركته، وهي أخبار جعلت بطل العالم 1986 حاضراً باستمرار في الأخبار، التي تهتم بأخبار المشاهير، وبالطبع فإن العديد منها لم يكن دقيقاً.

ومنذ أن أصبح نجماً، خاصة بعد انتقاله التاريخي إلى نابولي الإيطالي، أثار مارادونا الكثير من الأزمات، وكان حاضراً باستمرار في الصفحات، التي تهتم بالجانب الخفي من حياة المشاهير، إذ لم يكن يتردد في التصرّف بطريقة مخالفة لما يقوم به معظم النجوم في العالم، ما ورّطه في قضايا عديدة، منها تناول مواد ممنوعة، كان لها تأثير سلبي على مسيرته، وتحديداً في المراحل الأخيرة منها، مثل استبعاده من نهائيات كأس العالم 1994، بسبب ثبوت تناوله مواد محظورة، وهي الضربة القاضية التي عجّلت بنهاية مسيرته في الملاعب، نظراً لعجزه عن العودة بعدها إلى مستواه الطبيعي، بعد بداية تاريخية في المونديال الأميركي.