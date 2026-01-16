ماراثون الدوحة 2026.. تتويج إثيوبي ورقم قياسي

- قاد تاميرات تولا، البطل الأولمبي، اكتساحاً إثيوبياً في ماراثون الدوحة 2026، محققاً رقماً قياسياً جديداً بزمن 2:05:40، بينما حلّ أسيفا بوكي وبوكي ديربا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. - في سباق السيدات، سيطرت العداءات الإثيوبيات، حيث فازت تيغست جيزاهاغن بالمركز الأول بزمن 2:21:14، تلتها تيغست غيرما ومولوهابت تسيغا في المركزين الثاني والثالث. - شهد السباق مشاركة نخبة من عدّائي المسافات الطويلة، وانطلق من فندق الشيراتون مروراً بكورنيش الدوحة، مع فعاليات ترفيهية في "قرية الماراثون".

قاد البطل الأولمبي وحامل لقب سباق الماراثون، الإثيوبي تاميرات تولا (34 عاماً)، اكتساحاً إثيوبياً للمراكز الخمسة الأولى في ماراثون الدوحة 2026، الذي أُقيم اليوم الجمعة. وحقق تولا الفوز بزمن قدره 2:05:40، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لمسار السباق، في أول انتصار له منذ إنجازه اللافت في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وجاء الإثيوبي أسيفا بوكي في المركز الثاني، بزمن 2:05:55، فيما حل بوكي ديربا ثالثاً، بتوقيت 2:06:26.

وفي سباق السيدات، واصلت العداءات الإثيوبيات سيطرتهن، حيث توجت تيغست جيزاهاغن بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق بزمن 2:21:14، وحلت مواطنتاها تيغست غيرما في المركز الثاني بزمن 2:22:33، ومولوهابت تسيغا ثالثة، بتوقيت 2:23:21، ليكتمل بذلك التتويج الإثيوبي الكامل على منصات التتويج.

وشهد السباق، المصنّف ضمن فئة "التصنيف الذهبي" للاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشاركة نخبة من أبرز عدّائي المسافات الطويلة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أرقام قياسية لافتة. وانطلق سباق الماراثون من فندق الشيراتون واختُتم بالمكان نفسه، مروراً بكورنيش الدوحة، عابراً عدداً من أبرز معالم المدينة، مثل سوق واقف ومشيرب. كما شكّلت "قرية الماراثون"، التي فُتحت أبوابها في الأيام التي سبقت السباق، مركزاً حيوياً للمشاركين، حيث وفّرت خدمات نسلّم أطقم السباق والدعم الطبي، إلى جانب فعاليات ترفيهية للجماهير.