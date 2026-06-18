ماذا يوجد على رأس الحكام في كأس العالم 2026؟

- حكام كأس العالم 2026 يرتدون أجهزة رأس مزودة بكاميرات وميكروفونات، مما يوفر رؤية فريدة للمباريات من منظور الحكم باستخدام تقنية "POV"، وقد تم اختبارها بنجاح في كأس العالم للأندية 2025. - جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أشاد بالتقنية الجديدة التي طورتها لينوفو، والتي تقلل من التشويش وتوفر شفافية أكبر للجمهور، مما يعزز فهمهم وتفاعلهم مع المباريات. - الكاميرات تتيح لقطات غير مسبوقة وتسجيل الحوارات بين اللاعبين والمسؤولين، لكن لم يتم الاتفاق على استخدام الصوت، مما يمنع سماع الحوارات خلال كأس العالم.

يتميز حكام كأس العالم 2026 بمظهر فريد، حيث يضعون جهازاً على الرأس فيه كاميرا وميكروفون في أثناء المباريات. واختبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الابتكار خلال البطولة، بعد تجربة أولية في كأس العالم للأندية 2025 (أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية) باستخدام كاميرات مثبتة على أجساد الحكام.

وقرر الاتحاد الدولي الآن منح فرصة رؤية الملعب من منظور الحكم، معتمدين على تقنية تعرف بـ"POV"، وهذا الأسلوب (لقطة من وجهة نظر الحكم) يتيح رؤية شخصية للمباراة في أثناء متابعة الحكم للأحداث، وفق ما نقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الأربعاء. وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بفخر في أوائل شهر يونيو/ حزيران عند عرض الابتكارات المُطبقة في كأس العالم، وقال: "استُخدمت الكاميرات المثبتة على أجساد الحكام لأول مرة في كأس العالم للأندية 2025، في جزء من مرحلة تجريبية فاقت كل التوقعات. وقد طورت لينوفو منذ ذلك الحين تقنية تقلل من تأثير التشويش الناتج من الحركات السريعة". قبل أن يواصل إشادته، قائلاً: "تُتيح هذه الصور المُثبّتة الآن للمشاهدين حول العالم رؤيةً أفضل، ما يُوفر شفافيةً أكبر، ويُعزز فهم الجمهور وتفاعله طوال المباراة".

من حيث المبدأ، تُتيح هذه الكاميرا الجديدة لقطات غير مسبوقة، وبالتالي تُقدم تجربةً جديدةً للمشاهدين. مع ذلك، إذا بث فريق الإنتاج التلفزيوني بعض اللقطات، فهذا يعني أيضاً إمكانية استخدام اللقطات التي تلتقطها "كاميرا الحكم" هذه في أثناء تدخلات تقنية الفيديو المساعد للحكم "الفار"، ويستخدم الاتحاد الدولي أيضاً سماعة رأس الحكم وكاميرته لتسجيل الحوارات بين اللاعبين والمسؤولين. ولكن نظراً لعدم وجود اتفاق بشأن استخدام الصوت للحكام خلال كأس العالم، من المستحيل سماع أي شيء.