ماذا يكتب مدرب اليابان على دفتر الملاحظات؟ سؤال حيّر المشجعين

- مدرب منتخب اليابان، هاجيمي مورياسو، أصبح حديث كأس العالم 2026 بسبب دفتر ملاحظاته الذي يستخدمه لتحسين أداء المنتخب، مما أثار فضول المشجعين حول محتواه. - مورياسو يدون ملاحظات حول أحداث المباراة مثل التسديدات والتمريرات، ويستخدمها للتواصل مع الجهاز الفني وإجراء التعديلات اللازمة، كما يسجل مشاعره وأفكاره للنقاش بعد المباريات. - منتخب اليابان يقترب من التأهل إلى الدور الـ32 في كأس العالم 2026، ويحتاج إلى تعادل أو فوز ضد السويد لضمان التأهل رسمياً.

أصبح مدرب منتخب اليابان الأول، هاجيمي مورياسو (57 سنة)، حديث بطولة كأس العالم 2026، بسبب دفتر الملاحظات الذي يستخدمه خلال إدارته المباريات التي تُقام في أميركا وكندا والمكسيك، حتى أصبح سؤال "ماذا يكتب مدرب اليابان على دفتر ملاحظاته؟" بمثابة سر حيّر مشجعي المونديال.

يقف مدرب منتخب اليابان على خط التماس متسمراً بدفتر ملاحظاته مُنتَج شركة "كوكويو" اليابانية الشهيرة للأدوات المكتبية ومُمسكاً بالقلم طوال الوقت، يكتب تعليماته وأفكاره من أجل تطوير وتحسين مستوى المنتخب الآسيوي، الذي ظهر بمستوى مُميز في كأس العالم 2026، وجمع أربع نقاط حتى الآن وبات قريباً جداً من التأهل إلى الدور الـ32، وهو الذي يُعد من بين أقوى المنتخبات الآسيوية المشاركة في مونديال أميركا وكندا والمكسيك.

لم يستخدم مورياسو دفتر الملاحظات، الذي وُصف بأنه أسلوب قديم لإدارة المباريات، في مونديال 2026 فقط، بل برز بشكل واضح خلال مشاركة منتخب اليابان في كأس العالم 2026، ليتحول إلى "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي حيّر المشجعين الذين باتوا يسألون نفس السؤال باستمرار: "ماذا يكتب مدرب اليابان؟"، في كل مرة يظهر فيها مورياسو على الشاشة وهو يكتب على دفتر الملاحظات.

وفي هذا الإطار أجرى "العربي الجديد" بحثاً دقيقاً للكشف عن المحتوى الذي يكتبه مورياسو على دفتر ملاحظاته خلال المباريات، وتبين أن المدرب نفسه كشف يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، في تصريحات لقناة "بي تي أس" التلفزيونية، عما يكتبه قائلاً: "الأمور التي حدثت أثناء المباراة، مثل من سدد، ومن تصدى للكرة، وهذه التمريرة كانت جيدة، والهجوم من الجهة اليمنى كان جيداً، وحدثت فرصة خطيرة من الجهة اليسرى مثلاً".

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وأضاف مورياسو، مدرب منتخب اليابان، في حديثه عمّا يُدوِّنه على دفتر الملاحظات قال: "أدون هذه الأمور، ثم أتحدث إلى الجهاز الفني بين الشوطين حول كيفية إجراء التعديلات، وإذا تطابقت ملاحظاتي مع ما قاله الجهاز الفني، فإنني أحرص على إبلاغ اللاعبين. كما أدون مشاعري في تلك اللحظة. أنا لا أكتب عن اللاعبين. أكتب عمَّا حدث. ما استطاعوا فعله وما لم يستطيعوا فعله. كما أنني أُسجِّل ملاحظاتٍ حول الأمور التي أريد مناقشتها في الاجتماعات بعد المباراة، وما إلى ذلك".

يُذكر أن منتخب اليابان سيخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب السويد فجر الجمعة في تمام الساعة (2:00)، من أجل تأمين التأهل إلى الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، إذ يحتاج إلى تعادل أو فوز لضمان التأهل رسمياً من المركزين الأول أو الثاني، وحتى الخسارة لن تحرمه من التأهل من المركز الثالث بنسبة كبيرة بسبب امتلاكه أربع نقاط.