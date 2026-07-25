- كشف نادي برشلونة عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل، مستوحى من ألوان فريق لوس أنجليس ليكرز، تكريماً لأسطورة كرة السلة كوبي براينت، مع تدرج من الأسود إلى الأرجواني، مستعيداً تصميم قميص "كاليبو" من موسم 2012-2013. - سيحل شعار "كوبي شيث" محل شعار "سووش" التقليدي لشركة نايكي، ليعكس فلسفة براينت في المثابرة والجهد، حيث يرمز السيف إلى الموهبة والغمد إلى الجهد والخبرة. - الشعار مستوحى من لقب براينت "بلاك مامبا"، ويجسد الروح القتالية التي ميزت مسيرته، مع إشارات إلى فيلمه المفضل "كيل بيل".

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل، الذي يأتي باللون الأسود مع تدرج نحو اللون الأرجواني، في تصميم يعيد إلى الأذهان قميص "كاليبو"، الذي ارتداه الفريق في موسم 2012-2013، لكنه يحمل هذه المرة طابعاً واضحاً مستوحى من ألوان فريق لوس أنجليس ليكرز، مع استخدام اللون الداكن تكريماً لأسطورة كرة السلة الأميركية، كوبي براينت.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة، سيحلّ شعار "كوبي شيث" محل شعار "سووش" التقليدي لشركة نايكي على الجانب الأيمن من الصدر، وكذلك على الشورت والجوارب. ويُركّز النادي على الارتباط بكوبي براينت نظراً إلى فلسفته التي استخدمها لشرح دافع التطور المستمر للاعبين، مُسلطاً الضوء على المثابرة والجهد اللازمين لتحقيق هذا الإنجاز. ولكن ما الذي يرمز إليه تحديداً الشعار الذي سيرتديه لامين يامال وأنتوني جوردون ورفاقهما في الموسم المقبل؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الألوان التي تميز شعار كوبي براينت؟ ما هو الفيلم الذي استوحى منه تصميم شعار كوبي براينت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

برشلونة وشعار كوبي براينت

في الولايات المتحدة، من الشائع جداً إطلاق ألقاب على الرياضيين، مثل "ماجيك" جونسون أو "كينغ" جيمس. أما كوبي، فقد كان لقبه "بلاك مامبا"، وهو نوع من الأفاعي شديدة السمية التي تعيش في أفريقيا، حيث وجد كوبي أوجه تشابه بينها وبين عقليته وأسلوب لعبه لاعباً في مركز الظهير مع فريق لوس أنجليس. ولتجسيد هذه الروح القتالية، قررت شركة نايكي تصميم شعار خاص باللاعب عندما انتقل من أديداس إلى الشركة الأميركية عام 2003، والذي أصبح في ما بعد شعار "شيث" الشهير.

ووفقاً للنظرية، فإن الشكل يمثل سيفاً داخل غمده، مستوحى من أحد أفلام كوبي المفضلة: "كيل بيل"، الذي صدر في العام نفسه. وفي ذلك الموسم، أنهى براينت الشاب العام بأرقام مذهلة، بعدما سجل 35.4 نقطة في المباراة الواحدة، وقاد ليكرز إلى نصف نهائي المنطقة الغربية. وفي مقابلة، أوضح كوبي معنى الشعار بالنسبة له: "السيف يرمز إلى الموهبة الخالصة، بينما الغمد يرمز إلى الجهد الذي نبذله، وإلى خبرتنا الحياتية". ورغم التفسير الرسمي، هناك أيضاً من يعتقد أن الشعار مستوحى من صورة الحيوان الذي يحمل اسم لقب اللاعب، أي المامبا، في أثناء استعداده للهجوم، رغم عدم وجود سجلات فعلية تؤكد هذه النظرية.