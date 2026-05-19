ماذا يحدث مع ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال في نهائي الأبطال؟

طمأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جماهيره بشأن الحالة الصحية لمهاجمه عثمان ديمبيلي (29 عاماً)، مؤكداً أن الإصابة ليست خطيرة. واضطرّ المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى استبدال اللاعب الفرنسي، بعد مرور 27 دقيقة من بداية المباراة التي خسرها بطل الدوري الفرنسي أمام جاره باريس إف سي في الأسبوع الأخير من "الليغ 1".

ونشر النادي الفرنسي بياناً، الاثنين، جاء فيه: "جرى استبدال عثمان ديمبيلي في إجراء احترازي خلال مباراة الليلة الماضية ضد باريس إف سي، بسبب شعوره بألم في ربلة ساقه اليمنى، وسيظل تحت الرعاية الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة". ويؤكد البيان أن وضع اللاعب لا يدعو إلى الخوف، وأن قرار استبداله كان الهدف منه تفادي حصول مضاعفات خطيرة على صحة النجم الأول في الفريق، وسيخضع اللاعب إلى برنامج علاجي خاص في الأيام المقبلة.

وسيطر الخوف على جماهير باريس سان جيرمان، بما أنّ الفريق تنتظره مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي أرسنال، يوم 30 مايو/أيار، حيث يطمح إلى المحافظة على اللقب الذي توّج به العام الماضي أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد عرض قوي. ويُعتبر ديمبيلي المهاجم الأول في الفريق، ولاعباً لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في المباريات القوية. وكان ديمبيلي قد تُوج منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، للمرة الثانية في مسيرته، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.