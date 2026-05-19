ماذا يحدث مع ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال في نهائي الأبطال؟

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 مايو 2026
ديمبيلي في ملعب جان بوين في 17 مايو 2026 (تاناني بدر الدين/Getty)
ديمبيلي في ملعب جان بوين في 17 مايو 2026 (تاناني بدر الدين/Getty)
+ الخط -

طمأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جماهيره بشأن الحالة الصحية لمهاجمه عثمان ديمبيلي (29 عاماً)، مؤكداً أن الإصابة ليست خطيرة. واضطرّ المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى استبدال اللاعب الفرنسي، بعد مرور 27 دقيقة من بداية المباراة التي خسرها بطل الدوري الفرنسي أمام جاره باريس إف سي في الأسبوع الأخير من "الليغ 1".

ونشر النادي الفرنسي بياناً، الاثنين، جاء فيه: "جرى استبدال عثمان ديمبيلي في إجراء احترازي خلال مباراة الليلة الماضية ضد باريس إف سي، بسبب شعوره بألم في ربلة ساقه اليمنى، وسيظل تحت الرعاية الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة". ويؤكد البيان أن وضع اللاعب لا يدعو إلى الخوف، وأن قرار استبداله كان الهدف منه تفادي حصول مضاعفات خطيرة على صحة النجم الأول في الفريق، وسيخضع اللاعب إلى برنامج علاجي خاص في الأيام المقبلة.

فوضى جماهير نانت في ستاد دو لا بوجوار،17 مايو 2026 (سيباستيان سالوم غوميس/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

نهاية مثيرة في فرنسا: أهداف عربية وإصابة ديمبيلي وإيقاف مباراة

وسيطر الخوف على جماهير باريس سان جيرمان، بما أنّ الفريق تنتظره مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي أرسنال، يوم 30 مايو/أيار، حيث يطمح إلى المحافظة على اللقب الذي توّج به العام الماضي أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد عرض قوي. ويُعتبر ديمبيلي المهاجم الأول في الفريق، ولاعباً لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في المباريات القوية. وكان ديمبيلي قد تُوج منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، للمرة الثانية في مسيرته، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
عمال يركبون العشب على أرضية ملعب صوفي، 13 مايو 2026 (فريدريك براون/ فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مونديال 2026 يواجه أزمة أخرى في الولايات المتحدة

نيمار خلال مباراة سانتوس وكوريتيبا، 17 سبتمبر 2026 (برونو إسكولاستيكو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

نيمار يحتفل بالدموع بعد ضمان مشاركته في كأس العالم

غوارديولا في ملعب ويمبلي في 16 مايو 2026 (فزنهاوس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

غوارديولا في الأسبوع الأخير مع سيتي.. سيناريو كلوب أم أنشيلوتي؟