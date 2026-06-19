ماذا يحدث لو تساوى منتخبان بكل الأرقام في مونديال 2026؟

- يتأهل منتخبان من كل مجموعة في مونديال 2026 مباشرةً بناءً على النقاط، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث مقارنة مع الآخرين. - في حال تساوي النقاط، يُستخدم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، والمواجهات المباشرة، وإذا استمر التساوي، يُنظر إلى الانضباط وتصنيف فيفا. - مثال: كوريا الجنوبية تتأهل بسبب تصنيفها الأعلى في فيفا مقارنةً بتشيكيا، التي ستدخل في مقارنة مع منتخبات أخرى لتحديد تأهلها كأفضل ثالث.

انطلقت الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال 2026، وبدأ الحديث عن صراع المقاعد المؤهلة إلى دور الـ32 في المجموعات الـ12 في كأس العالم، إن كان من المركزين الأول والثاني أو الثالث، وهو ما يفرض أحياناً حسابات خاصة بالأرقام لتحديد هوية المتأهلين، خصوصاً في حال تساوت بعض الأرقام، ولكن ماذا يحدث لو تساوى منتخبان بكل الأرقام في المجموعة، من يتأهل وفقاً للنظام؟

نظام مونديال 2026 للتأهل من المجموعة

يتأهل منتخبان من كل مجموعة في بطولة كأس العالم 2026، بينما ينتظر صاحب المركز الثالث مصيره وفقاً لوضعية أصحاب المركز الثالث في كل المجموعات الـ12، من أجل معرفة إن كان سيتأهل أو يخرج باكراً، وكما تجري العادة في كل بطولة مونديال، عامل النقاط هو العامل الأهم لفصل ترتيب المنتخبات والمتأهلين من كل مجموعة، فمن يحصد أعلى عدد من النقاط يتأهل مباشرةً من المركزين الأول والثاني.

وفي حال التساوي بعدد النقاط مثلاً بين الأول والثاني والثالث أو بين الأول والثاني لتحديد هوية المتصدر مثلاً، يلجأ فيفا للفصل وفقاً للنظام إلى عامل فارق الأهداف (+2 مثلاً أفضل من +1)، ومثلاً لو حصد منتخبان ست نقاط، يتأهل صاحب أعلى فارق أهداف (+6 مثلاً أفضل من +5)، ولكن في بعض الحالات يتساوى منتخبان بالنقاط وفارق الأهداف (ست نقاط مع فارق أهداف +4 مثلاً)، هنا يتم اللجوء إلى المنتخب الذي سجل أهدافاً أكثر في المجموعة لحسم التأهل أو الترتيب النهائي في المجموعة.

وفي حال التساوي في الحالات الثلاث الأولى (أ- عدد النقاط، ب- فارق الأهداف، ت- أكثر من سجل أهداف)، يلجأ النظام إلى الفصل بين المنتخبات وفقاً لعاملين في المواجهات المباشرة في جميع مباريات المجموعة، أولاً فارق الأهداف المُسجلة في المواجهة المباشرة بين المنتخبين المعنيين، وثانياً أكثر منتخب سجل أهداف في المواجهة المباشرة بين المنتخبين المعنيين.

ولكن في هذه الحالات من الممكن أن تحدث فرضية مُعقدة جداً وهي أن يتساوى المنتخبان بكل الأرقام (مثلاً خمس نقاط لكل منتخب، +5 فارق أهداف، سبعة أهداف مُسجلة مقابل هدفين في الشباك، المواجهة المباشرة انتهت بالتعادل (1-1) أو (2-2)، وحينها لا يُمكن الحسم بالأرقام وسيتم اللجوء إلى بند الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، لمقارنة عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها كل منتخب (بطاقة صفراء (-1)، بطاقة حمراء بعد بطاقة صفراء ثانية (-3)، بطاقة حمراء مباشرة (-4)، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرةً في نفس المباراة (-5)، ليُطرح السؤال الأهم الآن، ماذا لو تساوى منتخبان بكل الأرقام في مونديال 2026؟ ماذا يحدث وكيف يحسم فيفا تأهل المنتخبات من كل مجموعة؟

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التصنيف العالمي آخر الأوراق للحسم

ينصُّ النظام الخاص بالفصل بين المنتخبات في دور المجموعات في مونديال 2026، على أن تساوي منتخبين بكل الأرقام وبكل شيء تقريباً يُحسم بطريقة واحدة فقط، وهي ليست قرعة بين المنتخبين لتحديد هوية المتأهل، بل عبر معيار تصنيف فيفا العالمي، وبالتالي فإن التأهل يُصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالمركز الذي يحتله المنتخب في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولشرح هذا المعيار بشكل أوضح، سيتم تطبيقه على منتخبي كوريا الوصيفة وتشيكيا الثالثة في المجموعة الأولى، مثلاً لو أنهت كوريا الدور الأول برصيد أربع نقاط وتشيكيا أيضاً برصيد أربع نقاط، مع فارق أهداف +1 للمنتخبين، في وقت سجل كل منتخب أربعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، وحصل كل منتخب على خمس بطاقات صفراء فقط في ثلاث مباريات من دون أي بطاقة حمراء، فحينها من هو المنتخب الذي سيتأهل من المركز الثاني خلف المكسيك المتصدرة؟

يُمنح منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل من المركز الثاني لأنه يحتل المركز الـ25 في تصنيف فيفا الخاص بالمنتخبات، بينما يبقى منتخب تشيكيا في المركز الثالث لأنه يحتل المركز الـ40 في التصنيف العالمي، وعندها تدخل تشيكيا في عملية حسابية مشابهة للنظام الأساسي المذكور أعلاه مع منتخبات أخرى احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ12، من أجل معرفة إن كانت ستتأهل من قائمة أصحاب أفضل مركز ثالث في كأس العالم.