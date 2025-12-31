ماذا لو ودّع منتخب تونس كأس أمم أفريقيا من الدور الأول؟

- تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب، رغم الأداء المتواضع في مرحلة المجموعات، مما أثار غضب الجماهير التي توقعت أداءً أفضل بعد التأهل لمونديال 2026. - كان من الممكن أن يُقال المدرب سامي الطرابلسي لو خرجت تونس من الدور الأول، حيث تعرض لانتقادات بسبب الأداء السيئ في كأس العرب، رغم وجود مواهب واعدة مثل حنبعل المجبري وسيباستيان تونيكتي. - مواجهة تونس المقبلة ضد مالي قد تحدد مصير الطرابلسي، حيث قد تؤدي الخسارة إلى تغييرات في الجهاز الفني، مما يؤثر على استعدادات مونديال 2026.

تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، بعدما حلّ في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، عقب فوزه على أوغندا وخسارته أمام نيجيريا وتعادله مع تنزانيا، ما جعل جماهير "نسور قرطاج" تُعبّر عن غضبها الكبير من الأداء المقدم في المسابقة القارية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في الفترة الحالية: ماذا لو ودّع منتخب تونس البطولة من الدور الأول؟ وأيضاً لماذا ظهر بوجه سيئ للغاية في مرحلة المجموعات؟ رغم النتائج الطيبة التي تحققت خلال تصفيات مونديال 2026، والتي حسم فيها "نسور قرطاج" تأهلهم بشكل رسمي.

ولو خرج منتخب تونس من الدور الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا لكنا رأينا تحميل الاتحاد التونسي لكرة القدم المسؤولية الكاملة للمدرب سامي الطرابلسي، الذي أخذ فرصته الكاملة إلى حدٍّ ما، وبخاصة أنّه فشل في تقديم ما يشفع له خلال بطولة كأس العرب، حين ودّعها "نسور قرطاج" من مرحلة المجموعات، وشكل الأمر صدمة كبرى لدى الجماهير، التي ظنّت أن رفاق القائد فرجاني ساسي سيكونون أحد المنتخبات المنافسة على اللقب، الذي ذهب في نهاية المطاف إلى منتخب المغرب.

إقصاء تونس من مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا، كان سيكلف سامي الطرابلسي منصبه بلا شك، وسيدفع ثمن الأخطاء التي وقع فيها وجعلته عرضة لانتقادات حادة من قبل أساطير الكرة التونسية والمحللين والشارع الرياضي، الذي عبّر عن غضبه الكبير لأن منتخب "نسور قرطاج" بات لديه العديد من المواهب التي يُمكن الاعتماد عليها، بداية من حنبعل المجبري، وصولاً إلى سيباستيان تونيكتي، الذي فرض نفسه في التشكيلة الأساسية رغم جلوسه على الدكة في المباراة الأولى ضد أوغندا ودخل بديلاً أمام نيجيريا.

ورغم أن سامي الطرابلسي كان سيدفع الثمن ويتعرّض للإقالة من منصبه في الجهاز الفني، لكن ذلك كان سيعني أن منتخب تونس سيدخل في دوامة كبرى، لأن الإقصاء من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا سيجعل منتخب "نسور قرطاج" تحت ضغط الوقت، مع بقاء فترة قصيرة على انطلاق مونديال 2026، الذي يطمح فيه الجميع للتأهل إلى الدور الثاني، وليس لشرف المشاركة فقط.

صحيح أن منتخب تونس تأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن ذلك لا يعني أن سامي الطرابلسي سيحتفظ بمنصبه، وبخاصة أن المواجهة ستكون ضد مالي، وفي حال الخسارة والخروج، ربما سنشهد تطورات هامة، أبرزها تغيير الجهاز الفني والاستعانة بمدير فني محلي، إلا أن كل ذلك سينعكس على نتائج "نسور قرطاج" في مونديال 2026، ويبقى بالتالي في إطار التساؤل.