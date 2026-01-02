ماذا لو غاب محرز عن صفوف منتخب الجزائر في أمم أفريقيا 2025؟

- رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، يبرز كقائد حاسم لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025، مساهماً في تأهلهم للأدوار الإقصائية بأداء هجومي وتكتيكي مميز. - يتصدر محرز قائمة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، حيث سجل هدفين في الفوز على السودان وهدفاً حاسماً ضد بوركينا فاسو، مما يؤكد دوره الحيوي في صدارة المجموعة. - رغم غيابه عن المباراة الأخيرة، أثبت محرز قيمته الكبيرة في التشكيلة، ممهداً الطريق لمواجهة الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي.

قدّم رياض محرز (34 عاماً)، حضوراً مبهراً مع منتخب الجزائر في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكّداً دوره القيادي وتأثيره الحاسم في مشوار "الخضر" نحو الأدوار الإقصائية. وكان نجم الأهلي السعودي أحد أبرز الأسماء، سواء من حيث الفاعلية الهجومية أو الانضباط التكتيكي داخل الملعب.

ويتصدر محرز حالياً، رفقة المغربيين: إبراهيم دياز وأيوب الكعبي، قائمة هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب برصيد ثلاثة أهداف، متبوعين بكوكبة من النجوم، الذين سجل كل منهم هدفين. لكن السؤال الحالي: ماذا لو غاب محرز عن صفوف "الخضر" في هذه النسخة من أمم أفريقيا؟ بعد تألقه اللافت ودوره القيادي داخل الملعب مع كتيبة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش. وتؤكد الإجابة أنه لولا حضور محرز لما كان تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني مهمة سهلة، بعدما سجّل هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة ضربة البداية أمام السودان، ثم أحرز هدف الانتصار من ركلة جزاء في شباك بوركينا فاسو بالجولة الثانية. وفي الجولة الافتتاحية شارك محرز لمدة 78 دقيقة، وساهم بشكل مباشر في الانتصار العريض بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكداً سيطرة منتخب الجزائر منذ الدقائق الأولى.

وفي المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، عاد محرز ليؤدي دوراً حاسماً، إذ خاض 61 دقيقة وتمكّن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليقود الجزائر إلى فوز جديد بنتيجة 1-0، مؤمناً رسمياً صدارة المجموعة. ورغم قصر مدة مشاركته مقارنة بالمباراة الأولى، فإن لمسته كانت كافية لحسم المواجهة الصعبة أمام منافس عنيد. وعكست أرقام محرز، في دور المجموعات، والذي غاب عن اللقاء الأخير به أمام غينيا الاستوائية، قيمته الكبيرة داخل التشكيلة، ليبعث برسالة واضحة قبل الدخول في مرحلة الحسم (سيواجهون الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي)، مفادها أن قائد الجزائر ما زال قادراً على صناعة الفارق في أكبر المواعيد القارية.