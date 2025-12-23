- في مواجهة مثيرة ضمن كأس أمم أفريقيا 2025، تعادل منتخب مصر مع زيمبابوي بهدف عمر مرموش، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مما خفف من الضغوط على الفريق والمدرب حسام حسن. - الفوز أنقذ المنتخب من سيناريوهات سلبية كانت ستزيد الضغوط النفسية، خاصة بعد تجارب سابقة غير موفقة، وأعاد الأمل في تحقيق النجمة الثامنة رغم المنافسة القوية. - أداء صلاح ومرموش كان حاسمًا، حيث أظهر صلاح قدرته على قيادة المنتخب، بينما استعاد مرموش الثقة بعد فترة من التذبذب مع مانشستر سيتي.

في الدقيقة 20، ووسط حيرة الأعين المصرية، اهتزّت شباك الفراعنة أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في المغرب، والتي كان الفريق قد دخلها وسط ترقّب كبير، في ظل عدم ثقة الشارع الكروي بالمدرب الحالي حسام حسن، وحتى النتائج الأخيرة التي حققها الفريق الثاني في بطولة كأس العرب، رغم اختلاف الأسماء المشاركة.

حالة التخوّف من البداية السيئة في بطولة أمم أفريقيا، وازدياد الضغط على لاعبي منتخب مصر، وإمكانية ضياع حلم النجمة الثامنة وتعزيز الرقم القياسي، كانت تسيطر على الوجوه، وسط تجارب سابقة عاشها الفراعنة في السنوات الأخيرة، لكن في نهاية الأمر جاء هدف عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، ليعدّل الكفّة، قبل أن يُسجّل القائد محمد صلاح هدف الفوز في آخر أنفاس المواجهة، بعد تمريرة من مصطفى محمد، ليُعلن الحكم فوز زملاء الحارس محمد الشناوي بنتيجة 2-1.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا لو استطاع الحارس واشنطن أروبي أن يتصدّى لتسديدة صلاح التي تهادت إلى مرماه؟ كيف كان سيكون الوضع حاليًا في الشارع والإعلام المصريين، اللذين اعتادا على الألقاب الأفريقية في حقبة "المعلّم" حسن شحاتة، وجيل عصام الحضري، ومحمد أبو تريكة، وعمرو زكي، ومحمد زيدان، ووائل جمعة، وآخرين؟

كانت الضغوط ستزيد على منتخب مصر، خاصة أن جماهير الفراعنة تأمل تحقيق اللقب، رغم ترشيح منتخبات أخرى لذلك على غرار المغرب، كما أن سيناريو التعثّر أمام زيمبابوي كان سيُعيد إلى الأذهان كوابيس قريبة العهد، يوم تعادل أمام موزامبيق (2-2) في نسخة 2024، وتجرّع خسارة مؤلمة أمام نيجيريا (1-0) في دور الـ16 من بطولة 2022، وهي لحظات كانت كافية لزرع الشك في النفوس وتقويض الثقة مبكراً.

كان التعادل أو فقدان النقاط في مباراة بحسابات سهلة نسبيًا، سيضع اللاعبين تحت حملٍ نفسي مضاعف في بلد يتنفّس ويعشق كرة القدم، ويحوّل كل مواجهة لاحقة إلى اختبار أعصاب، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن هشاشة البداية في البطولات الكبرى، إلى جانب ما كان سيعيشه محمد صلاح، وسط الحديث عن عدم تقديمه للمنتخب ما يلزم، كما فعل مع ليفربول، الذي بدوره كان قد غادره أخيراً لخوض أمم أفريقيا بظروف غير مستقرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت. وهي ضغوط إضافية لم يكن "الفرعون" بحاجة إليها في بطولة يُفترض أن يقود خلالها منتخب بلاده ذهنيًا قبل الصعيد الفني، نظراً لخبرته الطويلة.

صلاح غيّر المشهد، وهذا الأمر انطبق على عمر مرموش، الذي تنفّس الصعداء هو الآخر، وحاز جائزة رجل المباراة، خاصة بعدما كان مستواه متذبذبًا هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إذ أجلسه المدرب الإسباني بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء في العديد من المناسبات. هدفان كانا كفيلين بزرع البسمة على وجهي مرموش وصلاح، وإسعاد جماهير منتخب مصر.