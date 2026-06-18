ماذا لو أضعت جواز سفرك خلال بطولة كأس العالم 2026؟

- في حال فقدان جواز السفر خلال مونديال 2026، يجب الإبلاغ فوراً لدى الشرطة المحلية أو أمن الملاعب، ثم التوجه إلى السفارة للحصول على جواز طارئ، مع ضرورة الحصول على نسخة من محضر الشرطة لتقديمها لشركات التأمين. - السفارة الأميركية في المكسيك تحذر من أن جواز السفر يُلغى فور الإبلاغ عن فقدانه، مما يجعله غير صالح للسفر حتى لو تم العثور عليه لاحقاً. - يُنصح بالحصول على مساعدة قانونية إذا كان هناك شك في استخدام جواز السفر أو البطاقات المصرفية بطريقة احتيالية، وتقديم تفاصيل دقيقة عن الحادث لزيادة فرص استعادة الممتلكات.

في خضم الضغط الجماهيري الذي تشهده بطولة كأس العالم عادة، وخلال نسخة مشابهة لمونديال 2026 المقام في ثلاث دول هي المكسيك وكندا والولايات المتحدة، من الوارد جداً أن يتعرّض بعض المشجعين لمواقف غير سارة، لكن أهمها قد يكون إضاعة جواز السفر، وهنا يطرح السؤال نفسه، ما الذي يجب عليك فعله في تلك اللحظة؟

في حال فقدان جواز سفرك خلال بطولة كأس العالم الحالية، فإن الخطوة الأولى هي الذهاب فوراً لتقديم بلاغٍ لدى مركز الشرطة المحلية أو لدى أمن الملاعب، ثم التوجه إلى أقرب سفارة أو قنصلية لبلدك للحصول على جواز طارئ أو وثيقة سفر مؤقتة، وهذا ما يؤكده موقع "ليغال سابورترز"، الذي يشير إلى ضرورة طلب نسخة ورقية من محضر الشرطة بعد الإبلاغ عن فقدانه، لأنك ستكون بحاجة لهذه الوثيقة لتقديمها لشركات التأمين على السفر.

وبعد التواصل مع السفارة، احمل أي صورة هوية بحوزتك وصوراً شخصية إذا لزم الأمر إلى جانب تقرير الشرطة، وهذا الأمر سيتيح لك العودة لاحقاً إلى بلدك بأمان، مع الإشارة إلى أن جواز السفر بحال كان يحتوي على تأشيرة سارية المفعول أو ختم دخول أو تصريح إقامة لبلدك الأصلي، فإن استبداله لن يعيد صلاحية التأشيرة تلقائياً.

وتؤكد السفارة الأميركية في المكسيك على نقطة مهمة في تحذير مهم لمواطنيها الراغبين في السفر إلى هناك، وتقول: "بمجرد الإبلاغ عن فقدان جواز سفرك، يتم إلغاؤه فوراً ويُصبح غير صالح للسفر بأي شكل من الأشكال حتى لو وجدته لاحقاً".

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ويُشير موقع "ليغال سابورترز" إلى أنّه إذ كنت تشك في أنّ شخصاً ما قد يستخدم جواز سفرك أو بطاقاتك المصرفية بطريقة احتيالية، فإن الحصول على مساعدة قانونية أمر ضروري، فلدى العديد من القنصليات أقسام لمساعدة المواطنين أو قوائم بمحامين يتحدثون لغتك ويمكنهم إرشادك، فسرقة الهوية أمر خطير، وفي بعض البلدان، قد تستغرق التحقيقات وقتاً طويلاً.

وينصح الموقع أيضاً أن على المشجع تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول التاريخ والوقت ومكان وقوع الحادث في الملعب، فكلّما زادت المعلومات التي تقدمها، ارتفعت احتمالية العثور على تسجيلات كاميرات المراقبة أو تحديد موقع ممتلكاتك، لكن الأمر الأهم أنّ الحصول على دعم قانوني يحميك من أي مشاكل محتملة مع سلطات الهجرة أو السلطات المحلية.