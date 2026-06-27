ماذا قال فوزينيا أيقونة الرأس الأخضر بعد التأهل في المونديال؟

- تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الـ32 في كأس العالم لأول مرة، بفضل الأداء المميز لحارس المرمى فوزينيا، الذي تألق بتصدياته أمام إسبانيا وأوروغواي. - أكد فوزينيا فخره بتمثيل بلده الصغير، مشددًا على أن المنتخب يضم كفاءات قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى، وأنهم جاءوا لإثبات قدراتهم. - يستعد المنتخب لمواجهة الأرجنتين في 4 يوليو، حيث يسعى لتقديم أداء قوي وإظهار صمود وشغف أبناء الرأس الأخضر.

وجه حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا (40 سنة)، رسالة قوية بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ32 من أول مشاركة في بطولة كأس العالم، وهو الذي خطف الأنظار في المونديال بسبب المستوى المُميز الذي قدمه وتصدياته العالمية، خصوصاً أمام كل من إسبانيا وأوروغواي.

وقال فوزينيا في تصريحات خاصة بعد التأهل التاريخي: "نحن في غاية السعادة. إنه مصدر فخر كبير لنا، لأننا نعلم أننا ننتمي إلى بلد صغير. لكننا كنا نعلم أننا جئنا إلى هنا لنقاتل، وأن منتخبنا الوطني يزخر بالكفاءات. ربما يعتقد الكثيرون منكم أن لاعبي الرأس الأخضر ليسوا على مستوى عالٍ، لكننا جئنا إلى هنا لنثبت أنفسنا على أرض الملعب، لنُظهر قدراتنا ونؤكد أننا هنا للمنافسة. وأن لاعبينا قادرون على اللعب في أي مكان، في البطولات الكبيرة".

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وأضاف حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر: "أعتقد أننا نحب بلدنا ولدينا شغف كبير به. لقد نشأنا في ظروف صعبة للغاية. ضحى أجدادنا وآباؤنا بالكثير لتربيتنا. وتعلمنا تقدير الأشياء كما هي. أعتقد أننا نُظهر صمود أبناء الرأس الأخضر، ونُظهر شغفنا ببلدنا، ونُظهر أيضاً أننا هنا لنُمثل ليس فقط اللاعبين، بل جميع أبناء الرأس الأخضر حول العالم. نحن صغار، لكن قلوبنا كبيرة، ونحن مقاتلون".

ويتحضر منتخب الرأس الأخضر بقيادة الحارس فوزينيا لمواجهة قوية مرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ32، يوم 4 يوليو/تموز المقبل على ملعب هاردن روك استاديوم في ميامي الأميركية (في تمام الساعة الواحدة فجراً)، حيثُ سيسعى المنتخب الأفريقي لإحراج منتخب "الألبيسيليستي" وتجنب الخسارة بنتيجة قاسية على أرض الملعب.