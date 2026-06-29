- تأهل منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز لدور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد تعادل مثير مع النمسا (3-3)، واحتلاله المركز الثالث المؤهل للدور الثاني. - قدم محرز خطابًا تحفيزيًا قويًا للاعبين، مؤكدًا على أهمية اللعب من أجل الفوز، مما أثر إيجابيًا على أداء الفريق. - سيواجه المنتخب الجزائري سويسرا في دور الـ32، وفي حال التأهل، سيلعب ضد الفائز من مباراة كولومبيا وغانا، حيث يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي.

تأهل منتخب الجزائر بقيادة النجم رياض محرز لدور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، بعد التعادل مع منتخب النمسا (3-3)، واحتلاله المركز الثالث المؤهل للدور الثاني، ولكن قبل هذه المباراة الحاسمة، كان هناك خطاب مُحفز قوي للنجم الأول محرز صاحب الـ35 سنة.

وظهر نجم منتخب الجزائر رياض محرز في خطاب تحفيزي للاعبي منتخب الجزائر، نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال فيه: "يا شباب نحن فعلنا ما يجب فعله، الآن علينا أن نُنهي الأمور. نحن ما زلنا قادرين على صناعة فصل جديد لبلدنا. لا حسابات ولا شيء آخر، علينا أن نلعب من أجل الفوز"، وهو الخطاب الذي يبدو أنه كان له تأثير كبير على مستوى منتخب "الخضر" أمام النمسا.

وحسم منتخب الجزائر التأهل بعد أن جمع أربع نقاط في المركز الثالث الذي ضمن له التأهل من المركز السادس في قائمة ترتيب أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12، وكان منتخب "الخضر" خسر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، ثم فاز على منتخب الأردن (2-1)، وتعادل مع النمسا (3-3) في الجولة الأخيرة.

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وسيواجه منتخب الجزائر منافسه منتخب سويسرا في دور الـ32 يوم 3 يوليو/تموز على ملعب بي سي بلاي في مدينة فانكوفر الكندية، وفي حال تأهل "الخضر"، فسيواجه الفائز من قمة كولومبيا وغانا في دور الـ16، على الملعب نفسه، حيث يسعى رياض محرز وزملاؤه النجوم لقيادة الجزائر نحو أفضل إنجاز لها في بطولات كأس العالم.