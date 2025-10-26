ماذا دوّن الحكم في تقرير الكلاسيكو بعد صافرة النهاية؟

- كشفت صحيفة ماركا عن تقرير حكم الكلاسيكو سيزار سوتو غرادو، الذي أشار إلى شجارين في نهاية المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث طُرد حارس ريال مدريد أندري لونين بسبب تصرفه العدواني تجاه دكة بدلاء برشلونة. - أشار التقرير إلى معاقبة ستة لاعبين بسبب سلوكهم العدواني في الدقائق الأخيرة، حيث وُزعت بطاقات صفراء على لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، مع تحذير شفهي لضبط الأعصاب. - ختم التقرير بطرد نجم برشلونة بيدري في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على أوريلين تشواميني، مما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن التقرير الذي كتبه حكم "الكلاسيكو" سيزار سوتو غرادو (45 عاماً) بعد إطلاقه صافرة نهاية المواجهة، التي انتصر فيها ريال مدريد على غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات "الليغا".

وأكدت الصحيفة أن الحكم سيزار سوتو غرادو دوّن في تقريره حدوث شجارين مع نهاية مواجهة "الكلاسيكو"، وبرر قرارته التي اتخذها، وأبرزها طرد حارس مرمى ريال مدريد الأوكراني أندري لونين، عندما ذكر: "لقد قمت بتوجيه البطاقة الحمراء في وجهه، لأنه قام بمغادرة دكة البدلاء الخاصة بفريقه، وذهب بطريقة عدوانية إلى دكة بدلاء برشلونة، واضطر زملاؤه إلى كبح جماحه".

وتابعت أن الحكم سيزار سوتو غرادو أشار في تقريره إلى أنه عاقب ستة لاعبين بسبب سلوكهم في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة "الكلاسيكو"، بعدما قام بتوزيع عدة بطاقات صفراء ضد نجوم ريال مدريد، وهم: رودريغو، وميلياتو وفينيسيوس، فيما أنذر من برشلونة فيرمين وبالدي وفيرانس، بالإضافة إلى أنه قام بتحذيرهم شفهياً من مغبة استمرار الحالة العدوانية ضد بعضهم، وطلب من الأجهزة الفنية ضرورة ضبط أعصاب اللاعبين.

وختمت الصحيفة نقلها عن تقرير الحكم سيزار سوتو غرادو الذي كتب: "قمت بتوجيه البطاقة الصفراء الثانية في وجه نجم برشلونة بيدري، في الدقيقة الـ90 من عمر الوقت الأصلي من عمر مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بسبب قيامه بالتدخل العنيف على منافسه الفرنسي أوريلين تشواميني، ما جعلني أُشهر البطاقة الحمراء، وأُخرجه من اللقاء".