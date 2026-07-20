ماذا أهدى سانشيز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟

- أهدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قميص المنتخب الإسباني لكرة القدم خلال زيارته الرسمية للجزائر، بعد فوز إسبانيا بلقب مونديال 2026. - تهدف زيارة سانشيز إلى الجزائر إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أزمة دامت أربع سنوات، خاصة بعد دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية. - من المقرر أن يعود سانشيز إلى مدريد لاستقبال المنتخب الإسباني والاحتفال بفوزه في قصر مونكلوا بعد اللقاءات البروتوكولية.

أهدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قميص المنتخب الإسباني لكرة القدم وذلك خلال لقائهما، الاثنين، في قصر المرادية بالجزائر العاصمة بعد فوز منتخب بلاده على الأرجنتين في المباراة النهائية، أمس الأحد، وتتويجها بلقب بطلة العالم لنسخة مونديال 2026، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر الاثنين.

وحمل القميص الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية للرئيس الجزائري رقم 26، وعليه اسم الرئيس الجزائري. وكان سانشيز قد اضطر إلى تعديل برنامج زيارته إلى الجزائر، التي تهدف إلى طيّ صفحة الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين قبل أربع سنوات، ولا سيّما بعد أن أرسلت إسبانيا رسالة إلى ملك المغرب تعبّر فيها عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي حول الصحراء الغربية، إذ وصل متأخراً إلى العاصمة الجزائرية قادماً من نيويورك، بعد حضوره المباراة النهائية إلى جانب العائلة الملكية.

ومن المقرر أن يعود سانشيز الاثنين إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لاستقبال المنتخب الإسباني في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية. وكان المنتخب الإسباني قد وصل إلى مطار مدريد ظهر اليوم، ومن المفترض أن تبدأ جولة الاحتفالات مساء اليوم بعد اللقاءات البرتوكولية مع العائلة الحاكمة في قصر ثارثويلا، ومع رئيس الحكومة. بدوره هنّأ الرئيس الجزائري رئيس الحكومة الإسبانية بفوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم وشكره على قميص "لا روخا" ذي النجتمتَين.