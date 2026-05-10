ماجر: الجزائر قادرة على صنع الحدث في كأس العالم 2026

- أعرب رابح ماجر، أسطورة كرة القدم الجزائرية، عن ثقته في قدرة منتخب الجزائر على تقديم أداء قوي في كأس العالم 2026، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المنافسات الدولية. - أكد ماجر على أهمية الطموح الكبير في المشاركة بكأس العالم، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات تدخل المنافسة بطموحات كبيرة، معبراً عن أمله في تحقيق الجزائر لمشوار طويل في البطولة. - تأتي تصريحات ماجر وسط توقعات كبيرة من الشارع الرياضي الجزائري لعودة منتخب "الخضر" إلى الساحة العالمية بعد غيابهم عن النسختين السابقتين.

أعرب أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر (67 سنة)، عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب الجزائر على تقديم مشاركة قوية في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو/حزيران المقبل.

وفي برنامج على قناة الجزائر الدولية "AL24"، أمس السبت، أبدى القائد السابق لمنتخب "الخضر"، رابح ماجر، تفاؤله بشأن حظوظ المنتخب الجزائري في التألق خلال بطولة كأس العالم 2026، مستنداً إلى خبرته الطويلة في المنافسات الدولية، موجهاً رسالة دعم إلى المجموعة التي يُشرف عليها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حالياً.

كرة عربية محرز يواصل كتابة التاريخ مع الجزائر ويتجاوز ماجر وبلومي

وقال ماجر نجم نادي بورتو البرتغالي سابقاً، إن المشاركة في كأس العالم يجب أن تقترن دائماً بطموحات كبيرة: "نحن معتادون على كأس العالم، وأتمنى لهم كل التوفيق وأن يحققوا مشواراً طويلاً في هذه البطولة. جميع المنتخبات التي تشارك في المونديال تدخل المنافسة بطموحات كبيرة، وإن شاء الله يكون للجزائر أيضاً طموح كبير. المسؤولية ستكون كبيرة، لكن الأمر ليس مستحيلاً. تحيا الجزائر".

وتأتي تصريحات ماجر في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الجزائري عودة منتخب "الخضر" إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة في أن ينجح منتخب "محاربو الصحراء" في استعادة بريقهم وتحقيق مشاركة مميزة على الساحة العالمية، ومحاولة التأهل إلى أبعد من الدور الثاني في المونديال الكبير، خصوصاً بعد الغياب عن أخر نسختين في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022.