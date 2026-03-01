ماتي هاريس... مُلاكم رفض كرة القدم ويتدرب مع جوشوا

- ماتي هاريس، الملاكم البريطاني العملاق، بدأ مسيرته في كرة القدم مع أندية مثل أستون فيلا، لكنه تركها بسبب الإصابات المتكررة، ليتحول إلى الملاكمة حيث حقق تسعة انتصارات في الوزن الثقيل. - رغم حبه لكرة القدم، وجد هاريس شغفه في الملاكمة، حيث تدرب في الكيك بوكسينغ قبل أن يصبح محترفاً في سن 18، مستفيداً من فترة الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19 لتطوير مهاراته. - بفضل طوله 203 سم ووزنه 122 كجم، أصبح هاريس شريكاً تدريبياً مطلوباً من قبل ملاكمين كبار مثل أنطوني جوشوا، ويتدرب حالياً تحت إشراف بيتر فيوري.

يُعد المُلاكم البريطاني العملاق، ماتي هاريس (26 عاماً)، صاحب بنية قوية للغاية، بعدما حقق تسعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في مسيرته الاحترافية برياضة "الفن النبيل"، رغم أنه كان قريباً من الدخول إلى عالم الشهرة في كرة القدم من بوابة أندية إنكليزية معروفة، أبرزها أستون فيلا.

وسجل ماتي هاريس في طفولته مع نادي مدينته كوفنتري، ثم ذهب إلى فريقي وست بروميتش وبرمنغهام، ثم رحل بعدها إلى أستون فيلا، الذي غادره في سن الخامسة عشرة، بعدما قرر رفض لعب كرة القدم، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، مُضيفاً في تصريحاته، لصحيفة ذا صن البريطانية: "عندما بلغت سن الثالثة عشرة من عمري كنت قد لعبت لعدد من الأكاديميات، لكن الإصابات جعلتني أترك كل شيء خلف ظهري".

وأوضح ماتي هاريس قائلاً "تخيلوا أنني تعرضت لإصابات في كرة القدم أكثر مما تعرضت له في الملاكمة، رغم أن كرة القدم أحببتها، بسبب صديقي، الذي أقنعني بخوض التجربة، قبل أن يقوم أحد الكشافين بالتحدث معي، حتى أدخل إحدى أشهر الأكاديميات في المملكة، رغم أنني كنت لا أستمتع نهائياً أثناء لعب المباريات، لكن الكثير كان يعتبرني لاعباً جيداً جداً، وهذا ما حدث معي في كوفنتري على سبيل المثال، لأن القاعدة الجماهيرية كانت لدي كبيرة هناك".

لكن ماتي هاريس لم يشعر يوماً بأنه لاعب كرة قدم، ليتجه بعدها إلى خوض التدريبات في رياضة "الكيك بوكسينغ"، وعندما وصل إلى سن الخامسة عشرة، انضم إلى أحد أندية الملاكمة للهواة، قبل أن يصبح محترفاً بشكل كامل، عندما أصبح في الـ18 من عمره، الأمر الذي جعله يترك كرة القدم، رغم أنه يعلم جيداً أن جماهير الرياضة تعتبرها اللعبة الشعبية الأولى.

واكتسب ماتي هاريس، الذي تخصص في الوزن الثقيل، الخبرة في توجيه الضربات القاضية، خلال فترة الإغلاق، بسبب جائحة كوفيد-19، عندما كان يتدرب مع أصدقائه في ساحة مفتوحة، مُضيفاً: "لطالما تشاجرنا قليلاً في صغرنا، لكنني كنت أمارس الملاكمة قبل أن أتدرب في الساحة، إلا أن هذه الرياضة كانت هواية فقط، وها أنا اليوم ملاكم محترف، ولدي مهنة، وأخوض المواجهات وأحصل على الأرباح المالية الضخمة".

وأصبح هاريس، الذي يبلغ طوله 203 سنتمترات ووزنه 122 كيلوغراماً، شريكاً تدريبياً مطلوباً بشدة من قبل ملاكمين معروفين، مثل مواطنه أنطوني جوشوا، لكن صاحب الـ26 عاماً، يتدرب على يد بيتر فيوري، عمّ الملاكم العملاق، تايسون فيوري، ليعلق على هذا الأمر، بقوله: "لقد واجهت أسماء مرعبة في التدريبات، من جوشوا إلى فرانسيس نغانو إلى دانيال دوبوا. وهناك أسماء لا أتذكرها أيضاً".