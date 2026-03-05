- كشف ماركو ماتيراتزي عن تفاصيل الحادثة الشهيرة مع زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، حيث تعرض زيدان للطرد بعد نطحه لماتيراتزي، مما أثر على مسيرته الكروية. - تحدث ماتيراتزي عن اللحظات التي سبقت الحادثة، مشيرًا إلى أنه كان يراقب تريزيغيه وليس زيدان، واعتذر لزيدان بعد أن أمسك بقميصه، مما أدى إلى التوتر بينهما. - أشار ماتيراتزي إلى تردد بعض اللاعبين الإيطاليين في تسديد ركلات الترجيح، لكنهم نجحوا في تسجيل جميع الركلات، بينما أهدر تريزيغيه ركلة لفرنسا، ليحقق الأزوري اللقب.

كشف مدافع منتخب إيطاليا السابق، ماركو ماتيراتزي (52 عاماً)، عما قاله له الفرنسي زين الدين زيدان قبل أن ينطحه في نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك حين انتصر الأزوري على نظيره الديوك من خلال ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وتحدّث ماتيراتزي، مدافع إيطاليا وإنتر ميلان السابق، عن الحادثة الشهيرة التي تورط فيها زيدان خلال نهائي كأس العالم 2006، والتي أدّت إلى طرد النجم الفرنسي في آخر مباراة له في مسيرته الكروية، وقال خلال مقابلة مع موقع "فيفو أزورو" عن اللحظات التي سبقت نطحه من قبل الفرنسي: "عندما تصدى بوفون لرأسية زيدان، كاد غاتوزو يقتلني لأني لم أراقبه، في الحقيقة، كنتُ أراقب تريزيغيه، لكن في بعض المواقف، كان من الأفضل عدم الجدال مع رينو حول ما حدث".

وتابع اللاعب الذي سجل هدف إيطاليا في النهائي: "بعد ذلك بقليل، وفي موقف مشابه، أمسكتُ بقميص زيدان لبرهة. أردتُ التأكد من أنّه لن يتمكن من القفز. اعتذرتُ مرتين، ثم في المرة الثالثة قال إذا أردتَ قميصي، فسأعطيك إيّاه لاحقاً، رددتُ عليه بشيء ما، لكن لم يكن أكثر من الكلام الذي كنّا نقوله لبعضنا ونحن صغار عندما كنتُ ألعب على شاطئ باري".

واعترف ماتيراتزي أن غاتوزو وفينشنزو ياكوينتا كانا من بين اللاعبين الإيطاليين الذين بدوا مترددين في تسديد ركلات الترجيح، يومها سجل الأزوري، بمن فيهم ماتيراتزي، خمس ركلات من أصل خمس، بينما أهدر ديفيد تريزيغيه ​​ركلة جزاء لفرنسا، ليمنح إيطاليا لقبها الرابع في كأس العالم. يُذكر أنّ ماركو ماتيراتزي لعب 41 مباراة مع إيطاليا، وسجل هدفين كلاهما في مونديال 2006.