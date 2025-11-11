- أشاد النجم الإيطالي ماركو ماتيراتزي بقدرة المغرب على تنظيم البطولات الكبرى، مشيرًا إلى البنية التحتية الرياضية والفندقية المتميزة التي شاهدها خلال زيارته الأخيرة. - أكد ماتيراتزي أن المغرب يمتلك كل المقومات لاستضافة التظاهرات الرياضية العالمية، مشيدًا بالشغف الجماهيري الكبير الذي يميز البلاد ويجعلها قوة كروية صاعدة. - تأتي تصريحاته بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد، متمنيًا النجاح للبطولة المقبلة.

أشاد النجم الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي بالمستوى المتميز الذي بلغته المملكة المغربية في تنظيم البطولات الكروية الكبرى، حسب ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للمغرب، ما يجعله واثقًا تمام الثقة في قدرة البلاد على استضافة أكبر التظاهرات الرياضية العالمية في المستقبل القريب.

وقال بطل العالم مع المنتخب الإيطالي في مونديال 2006، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "لقد أعجبت كثيرًا بما رأيته في المغرب، سواء من حيث الملاعب أو البنية التحتية الرياضية والفندقية. إنهم يمتلكون كل المقومات لتنظيم أي بطولة كبرى على مستوى العالم". وأضاف: "المغرب بلد يعشق كرة القدم حتى النخاع، وهذا الشغف الجماهيري هو ما يصنع الفرق دائمًا".

وجاءت تصريحات نجم إنتر ميلان السابق بالتزامن مع استعداد المملكة المغربية لاحتضان نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026. وأكد ماتيراتزي أن التحضيرات الجارية لهذا الحدث القاري تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن تنظيم البطولة سيكون بمثابة تتويج لسنوات من العمل المتواصل لتطوير كرة القدم المغربية على جميع المستويات.

وتابع النجم الإيطالي قائلًا: "ما رأيته يدعو للفخر حقًا، من المنشآت الحديثة إلى الشغف الجماهيري الكبير. لقد أثبت المغرب في السنوات الأخيرة أنه قوة كروية صاعدة في أفريقيا والعالم، خاصة بعد الإنجاز التاريخي لمنتخبه في مونديال قطر، حين وصل إلى نصف النهائي". وختم ماتيراتزي حديثه بتمنياته الصادقة بالتوفيق للمغرب في تنظيم كأس أفريقيا المقبلة، مؤكدًا أنه يملك العديد من الأصدقاء في البلاد. أنا على يقين أن البطولة ستكون ناجحة بكل المقاييس".