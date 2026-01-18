ماتيتا يقترب من ترك بالاس وعملاق إيطاليا يسعى لضمّه

- يسعى يوفنتوس لضم المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا من كريستال بالاس كبديل لدوسان فلاهوفيتش، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ويرغب في الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز. - ماتيتا، الذي يتبقى له 18 شهراً في عقده، يرغب في تجربة جديدة، ويوفنتوس يدرس تقديم عرض إعارة مع إلزامية الشراء، بينما يحدد كريستال بالاس السعر المطلوب. - كريستال بالاس يدرس خيارات لتعويض رحيل محتمل لماتيتا، بما في ذلك التعاقد مع لاعبين مثل يورغن ستراند لارسن وخواكين بانيتشيلي، ويعمل على تعزيز خط الدفاع.

كثّف نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه لضمّ مهاجم كريستال بالاس، الفرنسي جان فيليب ماتيتا (28 عاماً)، بعد محادثات جرت مع وكلاء أعماله أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية السبت، وذلك ليكون بديلاً محتملاً للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي ينتهي عقده خلال الصيف المقبل، وهو الساعي للرحيل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتبقّى للاعب البالغ من العمر 28 عاماً نحو 18 شهراً في عقده، ومن المعروف داخل كريستال بالاس أنّه يرغب في خوض تجربة جديدة، وبحسب المصدر عينه، فقد أجرى وكلاء أعماله العديد من المفاوضات في الفترة الماضية مع أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن يوفنتوس تحرّك أخيراً وأظهر رغبة في الجلوس إلى الطاولة لمعرفة الطلبات المالية.

ووفقاً للمصدر عينه، من المرجّح أن يقدّم يوفنتوس عرض إعارة مع إلزامية الشراء، مع العلم أنّ مدرب كريستال بالاس، أوليفر غلاسنر، قال يوم أمس الجمعة: "سيكون هناك سعر محدّد يحدّده كريستال بالاس، تبقّى 18 شهراً في عقده، وستنجح الصفقة إذا رغب جان فيليب في ذلك، لكن إذا لم يدفع أحد الثمن المطلوب فسيبقى هنا".

ويدرس كريستال بالاس في الوقت الحالي خيارات عدّة، تمهيداً لإمكانية رحيل ماتيتا، وتبرز أسماء مثل النرويجي يورغن ستراند لارسن من وولفرهامبتون، والأرجنتيني خواكين بانيتشيلي من ستراسبورغ. ويعمل النادي على إتمام صفقة الغيني – الفرنسي سيديكي شريف، من أنجيه، في محاولة لتعزيز خياراته الهجومية، إلى جانب حاجته للتعاقد مع قلب دفاع ليحلّ مكان مارك غيهي، الذي سينضمّ إلى نادي مانشستر سيتي.