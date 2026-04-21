ماتشيدا يفوز على شباب الأهلي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

- فشل نادي شباب الأهلي الإماراتي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف نظيف، حيث ارتكب المدافع بوغدان بلانيتش خطأً فادحًا في الدقيقة 12، مما أتاح ليوكي سوما تسجيل الهدف الوحيد. - رغم استحواذ شباب الأهلي بنسبة 65% وإطلاقهم ست تسديدات، لم يتمكنوا من استغلال الفرص، وألغى الحكم هدف التعادل لغويليرمي بالا بسبب التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو. - أضاع البديل محمد جمعة المنصوري فرصة التعادل، وانتهت المباراة بفوز ماتشيدا زيلفيا، ليواجه الأهلي السعودي في النهائي.

فشل نادي شباب الأهلي الإماراتي في بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة القارية.

وتعرض نادي شباب الأهلي الإماراتي، لضربة مبكرة في بداية المواجهة، بعدما وقع المدافع الصربي، بوغدان بلانيتش، في خطأ فادح للغاية، عقب عدم قدرته على التمرير بشكل صحيح إلى حارس مرماه، حمد المقبالي، الأمر الذي جعل يوكي سوما يخطف الكرة، ويضعها في شباك الفريق بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وانتفض نجوم نادي شباب الأهلي، بعد تلقي الهدف المُبكر، واستحوذوا على منطقة العمليات في خط الوسط، وحرموا فريق ماتشيدا زيلفيا من تناقل الكرة بحرية، ووصلت نسبة استحواذ الفريق الإماراتي إلى 65%، بالإضافة إلى إطلاق ست تسديدات بين العارضة والقائمين، لكنهم لم يستطيعوا استغلال الفرص التي لاحت أمامهم.

واستطاع غويليرمي بالا تسجيل هدف التعادل لمصلحة نادي شباب الأهلي في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، لكن الحكم المساعد رفع رايته، معُلناً وجود حالة تسلل على الجناح الأيسر، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وتراجع الحالة، وتثبت صحة قرار الحكم المساعد، الأمر الذي دفع مدرب الفريق الإماراتي، البرتغالي باولو سوزا إلى إجراء عدد من التغييرات في تشكيلته.

وأضاع البديل محمد جمعة المنصوري هدف التعادل لمصلحة نادي شباب الأهلي الإماراتي في الدقيقة 71، بعدما استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه في منطقة الجزاء، واستلم الكرة أمام حارس مرمى فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، لكنه فشل في وضعها بالشباك بطريقة غريبة للغاية، ما جعل المدرب البرتغالي باولو سوزا يتدخل ويطالب نجومه بضرورة التركيز.

ولم يتراجع نادي شباب الأهلي الإماراتي نهائياً، رغم أن فريق ماتشيدا زيلفيا اعتمد على دفاع المنطقة المغلقة، والهجمات المرتدة السريعة، لكن كان للنجم البرازيلي غويليرمي بالا رأي آخر، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس، الذي لم يستطع التصدي لها في الدقيقة 92 من عمر الشوط الثاني، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت، وطلبت من الحكم التوجه إلى الشاشة، حتى يرى ما حدث قبل إدراك هدف التعادل، حيث اتضح لقاضي المواجهة، قيام الفريق الياباني بإجراء تبديل، قبل تنفيذ ركلة التماس، ولم يخرج اللاعب المنافس من المباراة، التي انتهت بفوز ماتشيدا زيلفيا بهدف مقابل لا شيء، ليضرب موعداً مع الأهلي السعودي في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.