مئات الأطفال في بيرو باسم النجم هالاند.. ما القصة؟

- أصبح النجم النرويجي إرلينغ هالاند مصدر إلهام للآباء في بيرو، حيث أطلق اسمه على مئات المواليد الجدد بعد تألقه في كأس العالم 2026 وتسجيله سبعة أهداف، بما في ذلك هدفين حاسمين ضد البرازيل. - وفقاً لتقرير صحيفة "لا ناسيون"، تم تسمية 468 طفلاً باسم هالاند و91 باسم "إرلينغ هالاند" كاملاً، مما يعكس تأثيره الكبير على المجتمع البيروفي. - ظاهرة تسمية الأطفال بأسماء نجوم كرة القدم ليست جديدة في بيرو، حيث يحمل آلاف الأشخاص أسماء مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، مما يعكس شغف البلاد بكرة القدم.

تحول اسم النجم النرويجي إرلينغ هالاند (25 سنة) إلى مصدر إلهام للكثير من الآباء في بيرو خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب المستوى المُميز الذي قدمه المهاجم الهداف مع بلاده في بطولة كأس العالم 2026، وتسجيله سبعة أهداف في نسخة أميركا وكندا والمكسيك حتى الآن.

ونشرت صحيفة "لا ناسيون" في بيرو، السبت، تقريراً خاصاً عن بيانات صادرة من السجل المدني الوطني في بيرو، والذي أشار إلى أن مئات المواليد الجُدد سُمّوا باسم هالاند تكريماً لمهاجم منتخب النرويج، حيثُ حمل حوالي 468 طفلاً اسم هالاند فقط و91 طفلاً اسم "إرلينغ هالاند" كاملاً، إذ اتجه الآباء إلى هذه التسمية بنسبة كبيرة بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب البرازيل خلال الفوز (2-1)، وهو الفوز الذي ضمن تأهل النرويج التاريخي للدور ربع النهائي.

وأكد المتحدث باسم السجل المدني في بيرو إيفان توريس، لصحيفة "لا ناسيون"، أن أسماء النجوم في كرة القدم غالباً ما تُصبح مصدر إلهام للآباء الباحثين عن أسماء مُميزة، وهي ليست ظاهرة جديدة في البلاد، إذ إن حوالي 3402 شخص في بيرو يحملون اسم ميسي، من بينهم 292 يحملون اسم ليونيل ميسي كاملاً، بينما يحمل اسم كريستيانو رونالدو 1185 شخصاً في البلاد.

كما أن البعض يتجه إلى تسمية أولاده بحسب النجوم الشباب في كرة القدم أيضاً، إذ إن هناك حالياً 1241 شخصاً يحملون اسم يامال، بينما يبقى نيمار الاسم الأكثر شيوعاً بفارق كبير، حيثُ سُجل حوالي 33 ألفاً و809 أشخاص يحملون هذا الاسم، ما يعكس الاهتمام الكبير في بيرو بكرة القدم وتأثرها بنجوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم.