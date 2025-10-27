مأساة ليفربول.. إلى أين؟

- نادي ليفربول يواجه أزمة حادة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال، وخسر 5 من آخر 6 مباريات رغم التعاقدات الضخمة بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني. - التعاقدات الجديدة لم تحقق النجاح المتوقع، مع مشاكل في اللياقة البدنية وأخطاء دفاعية وضعف في وسط الملعب، بينما يمر محمد صلاح بفترة تراجع في المستوى. - مستقبل المدير الفني آرني سلوت في خطر، حيث تنتظره 4 مباريات حاسمة قد تحدد مصيره، مع شائعات عن إمكانية رحيله وترشيح أسماء لخلافته.

أزمات طاحنة وسقوط مروع متتالي عاشه نادي ليفربول العريق، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما توّج به بفارق 10 نقاط عن أرسنال وبأداء سلس ممتع قاده للظفر باللقب. اليوم، يواجه الفريق انتقادات كثيرة ومسؤولية مشتركة بين الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، وكبار النجوم، وعلى رأسهم قائد الفريق والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ونائب القائد وهداف الفريق المصري محمد صلاح، صاحب الأرقام القياسية مع النادي.

يدخل الريدز سلسلة من النتائج السلبية والإخفاقات، إذ فقد 12 نقطة من أصل 27 بعد مرور 9 جولات، وخسر 4 مباريات خلالها، مقارنة بخسارته 4 مباريات فقط طوال الموسم الماضي في 38 جول، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع بـ15 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر أرسنال صاحب الـ22 نقطة، كما خسر ليفربول 5 من آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، مقابل فوز وحيد كان بنتيجة 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال.

وفي الدوري، تكبّد 4 خسائر متتالية أمام كريستال بالاس (1-2)، وكان قد خسر أمامه أيضًا درع السوبر مطلع الموسم (2-2 وبركلات الترجيح) — ثم أمام تشلسي (1-2)، ومانشستر يونايتد (1-2)، وبرينتفورد (2-3)، ليصبح بذلك رابع حامل لقب يخسر 4 مباريات في هذه المرحلة منذ ليستر سيتي (5 هزائم موسم 2016-2017)، وليفربول (2020-2021)، ومانشستر سيتي (2024-2025)، كما تلقى هزيمة أوروبية في الجولة الثانية أمام غلطة سراي التركي.

انهار ليفربول رغم التعاقدات الضخمة التي كلّفت خزينة النادي نحو 450 مليون جنيه إسترليني، ضمن خطة الإحلال والتجديد بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، وبيع الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، والمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي، لكن أغلب الصفقات جاءت بأداء ومردود سيئين، مع غياب الانسجام رغم خوض 13 مباراة حتى الآن.

أبرز هذه الصفقات: السويدي ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون من نيوكاسل، والألماني فلوريان فيرتز بـ116 مليون من ليفركوزن، والهولندي جيريمي فريمبونغ بـ29.5 مليون من ليفركوزن، والمجري ميلوس كيركِز من بورنموث بـ40 مليون، والفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت بـ69 مليون — وهو الأفضل بينهم حتى الآن — بالإضافة إلى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا بـ25 مليون جنيه إسترليني.

نتائج وأداء مخيبة للآمال، ومشاكل كبيرة على مستوى اللياقة البدنية، وأخطاء دفاعية واضحة باستقبال 14 هدفًا، ووسط ملعب معدوم الحيوية بلا إنتاج، خصوصًا من الوافد الجديد فلوريان فيرتز الذي لم يسجل أي هدف في 13 مباراة، أما الهجوم، فرغم أنه الأفضل نسبيًا، فقد اكتفى بتسجيل 28 هدفًا (منها 16 في الدوري)، بوجود الهولندي كودي جاكبو، والفرنسي هوغو إيكيتيكي، والسويدي ألكسندر إيزاك المصاب حالياً، والنجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لانتقادات كثيرة مؤخراً لتراجع مستواه.

محمد صلاح، هداف الفريق والدوري الإنكليزي الموسم الماضي بـ29 هدفًا، وأفضل لاعب في الدوري الممتاز، هو أسطورة ليفربول بما حققه من ألقاب وبطولات، أبرزها لقبان في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الدوري الممتاز بـ187 هدفًا، وعلى الصعيد الأوروبي بـ51 هدفًا، منها 46 في دوري الأبطال، لكن "الفرعون المصري" يمرّ بحالة توهان رغم قيادته منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 بتسجيله 9 أهداف، ما أدّى إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين بدوري الأبطال، ودخوله بديلًا في لقاء آينتراخت الأخير، حيث أظهر ملامح استياء واضحة لحظة مشاركته.

ليفربول يفتقد القائد الحقيقي رغم وجود فان دايك وصلاح وأهمية دورهما في أوقات الأزمات وسوء النتائج الأخيرة، كما انتشرت شائعات وتكهنات حول رحيل المدير الفني الهولندي آرني سلوت عن الفريق، مع ترشيح عدة أسماء لخلافته، أبرزهم المدير الفني السابق الألماني يورغن كلوب، والنمساوي أوليفر غلازنر مدرب كريستال بالاس، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، ونجم الفريق السابق ستيفن جيرارد.

والآن 4 لقاءات حاسمة تنتظر ليفربول

في 29 أكتوبر بالدور الرابع من كأس الرابطة أمام كريستال بالاس، ثم في الأول من نوفمبر أمام أستون فيلا بالدوري على ملعب أنفيلد، وفي الرابع من نوفمبر يستقبل ريال مدريد في دوري الأبطال، ويختتمه بعدها بسوبر قمة في 9 نوفمبر أمام مانشستر سيتي بالدوري.. مباريات قد تكون طوق النجاة للمدرب الهولندي آرني سلوت للاستمرار، أو موعد الفراق والرحيل.

