مأساة في كولومبيا.. وفاة مشجع عقب اشتباكات دامية بعد مباراة جونيور وبالميراس

بعيدا عن الملاعب
بوغوتا

العربي الجديد

09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
مشجعو جونيور يهتفون خلال مباراة في كولومبيا، 23 أبريل 2024 (لويس أكوستا/ فرانس برس)
- شهدت مباراة جونيور بارانكيا وبالميراس في كأس ليبرتادوريس أحداث عنف مؤسفة انتهت بوفاة مشجع، مما أعاد تسليط الضوء على ظاهرة العنف في الملاعب.
- اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجماهير عقب المباراة، وتطورت إلى أعمال شغب موثقة بمقاطع فيديو، وسط عجز عن احتواء الموقف.
- السلطات الكولومبية بصدد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وسط دعوات لاتخاذ تدابير صارمة للحد من العنف المرتبط بكرة القدم، في ظل تكرار حوادث مشابهة في أمريكا الجنوبية.

شهدت مباراة جونيور بارانكيا الكولومبي أمام بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس، أحداثًا مؤسفة بعدما تحولت الأجواء إلى أعمال عنف انتهت بوفاة أحد المشجعين، بحسب ما نشرته شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية. وبحسب تقرير للشبكة، اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات من الجماهير عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل، حيث تطورت الاشتباكات إلى أعمال شغب وتبادل اعتداءات، ما أدى إلى سقوط ضحية.

وأفادت المعلومات بأن المشجع تعرّض لإصابات خطيرة خلال تلك الأحداث، قبل أن يتم تأكيد وفاته لاحقًا متأثرًا بها، في حادثة صادمة أعادت تسليط الضوء على ظاهرة العنف في الملاعب. وشهد محيط ملعب المباراة التي تندرج ضمن كأس ليبرتادوريس حالة من الفوضى، مع انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق لحظات التوتر والاشتباكات بين الجماهير، وسط عجز واضح عن احتواء الموقف في بدايته.

لقطة من لقاء الهلال ونهضة بركان، 14 مارس (الهلال/فيسبوك)
الهلال السوداني يدين إجراءات كاف في قضية الموساوي ويهدد بالتصعيد

كما أشارت تقارير محلية إلى أن الاشتباكات لم تقتصر على جماهير الفريقين، بل شملت أيضًا مواجهات بين مشجعين داخل المدرجات نفسها، ما زاد من تعقيد الوضع. ومن المنتظر أن تفتح السلطات الكولومبية تحقيقًا في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من العنف المرتبط بكرة القدم. وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها مسابقات أميركا الجنوبية، حيث لا تزال ظاهرة شغب الجماهير تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المنظمة.

المزيد في رياضة
لقطة من لقاء الهلال ونهضة بركان، 14 مارس (الهلال/فيسبوك)
الهلال السوداني يدين إجراءات كاف في قضية الموساوي ويهدد بالتصعيد

لقطة من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، 8 إبريل 2026 (بابلو رودريغيز/Getty)
برشلونة يشتكي التحكيم الأوروبي عقب هزيمة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

حكيمي خلال لقاء نيجيريا والمغرب، 14 يناير 2026 (فرانك فايف/فرانس برس)
حكيمي عن نهائي أفريقيا: لا أشعر بالفخر بما حدث