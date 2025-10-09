مأساة في عالم "يو إف سي": مقتل سومان مختاريان

- لقي سومان مختاريان، لاعب الفنون القتالية المختلطة الأسترالي من أصل إيراني، مصرعه في حادثة إطلاق نار وُصفت بأنها "عملية اغتيال" في سيدني، حيث أُطلقت عليه النار من سيارة أودي حمراء. - كان مختاريان قد نجا من محاولة اغتيال سابقة عام 2024، وأُفرج عن منفذ الهجوم بكفالة، مما أثار مخاوف من استهدافه مجددًا، وأدى إلى إلغاء حدث رياضي في 2025. - في مسيرته الرياضية، شارك مختاريان في نزالين فقط في منظمة "يو إف سي"، انتهيا بالخسارة، وكانت آخر مواجهة له في 2019.

لقي لاعب الفنون القتالية المختلطة سومان مختاريان (أسترالي من أصل إيراني)، الذي سبق له المشاركة في منظمة يو إف سي، عن عمرٍ يناهز 33 عاماً، مصرعه، بعد تعرّضه لإطلاق نار في إحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، في حادثة وُصفت بأنها "عملية اغتيال".

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، فقد أفاد شهود عيان الشرطة بأنهم سمعوا طلقات نارية أُطلقت من سيارة من نوع أودي حمراء، قبل أن تفرّ من موقع الحادث بسرعة. وكان مختاريان يسير في الشارع لحظة وقوع الهجوم، الذي تعتقد الشرطة أنه استهداف مباشر ومخطط مسبقاً. وأصيب المقاتل برصاصة في الجزء العلوي من جسده، وسارعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، بعدما فارق الحياة في المكان متأثراً بجراحه.

يذكر أن مختاريان كان قد نجا من محاولة اغتيال سابقة عام 2024، عندما أطلق عليه مسلح متنكر في هيئة عامل توصيل عدة رصاصات أثناء خروجه من صالة للألعاب القتالية، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، بعدما أخطأت الطلقات الهدف. وفي وقت لاحق، جرى اعتقال منفذ الهجوم، إلا أنه أُفرج عنه بكفالة.

وفي إبريل/ نيسان 2025، اضطرت الشرطة إلى إلغاء أحد أحداث رياضة فنون القتال المختلطة (أم أم أي)، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن سومان مختاريان، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة عقب مشاركته في البرنامج الشهير "ذا التميت فايتر"، قد يكون هدفاً لهجوم جديد من قِبل إحدى العصابات. وأما على صعيد مسيرته الرياضية، فقد خاض مختاريان نزالين فقط في منظمة "يو إف سي"، انتهيا بالخسارة، دون أن يحقق أي انتصار. وكانت آخر مواجهة له عام 2019 أمام المقاتل الكوري الجنوبي، سونغ وو تشوي، في فئة وزن الريشة، وهي المباراة التي أنهت مشواره في البطولة.