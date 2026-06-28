مأساة عائلية تهزّ نجم هولندا قبل مواجهة المغرب في المونديال

- يعيش كودي غاكبو، مهاجم ليفربول ومنتخب هولندا، لحظات عصيبة بعد فقدان جنينه قبل ولادته، وذلك خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - شريكة غاكبو، نوا فان در باي، أعلنت الخبر المؤلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن حزنها وشكرها للدعم، بينما طلب غاكبو الخصوصية لعائلته في هذه الفترة الصعبة. - الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكد دعمه لغاكبو، الذي قرر البقاء مع المنتخب الهولندي، حيث ساهم في تأهل الفريق لدور الـ32 بتسجيله هدفين أمام السويد.

يعيش مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي ولاعب منتخب هولندا لكرة القدم، كودي غاكبو، لحظات عصيبة بعد فقدانه جنينه قبل ولادته، وذلك على هامش خوضه بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وتحديداً قبل خوضه غمار دور الـ32 الإقصائي ضد المغرب يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القدس المحتلة.

وكتبت شريكة غاكبو، عارضة الأزياء نوا فان در باي، السبت على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي: "بقلوب محطمة، نشارككم الخبر المروع بأن طفلنا المنتظر توفي خلال فترة الحمل، شكراً لحبكم ودعمكم. إيليا رافايال غاكبو. حبيبنا إلى الأبد. ابننا إلى الأبد"، مع إرفاق هذه الكلمات بصورة لها مع غاكبو ممسكين بأيدي بعضهما فوق بطانية وقبعة صوفية.

وكان كودي غاكبو ونوا فان در باي ينتظران ولادة طفلهما الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهذا ما دفع غاكبو إلى التفاعل أيضاً مع هذه الخسارة القاسية، قائلاً: "إنّها فترة عصيبة جداً على عائلتنا. نرجو لطفكم في منحنا الخصوصية والمساحة. شكراً لتفهمكم".

من جهته، قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان: "نحن مع كودي وعائلته، هذا وضع شخصي محزن للغاية، وكنا على علم بهذا الأمر وندعمه بكل ما في وسعنا"، معلناً أن غاكبو قرر "البقاء مع المنتخب الهولندي، ونحن نحترم خصوصيتهم ولن ندلي بأي تعليقات أخرى".

وكان غاكبو، البالغ من العمر 27 عاماً، قد شارك أساسياً في جميع مباريات منتخب هولندا في دور المجموعات تحت قيادة رونالد كومان، وساهم بفاعلية في تأهل الطواحين إلى دور الـ32 بتسجيله هدفين أمام السويد، مع العلم أن الفريق سيكون في مهمة صعبة أمام المغرب في مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يسعى زملاء القائد فان دايك للذهاب بعيداً ومحاولة تحقيق اللقب الأول في تاريخ المنتخب البرتقالي.