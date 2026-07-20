- توفي شخصان في بوينس آيرس بسبب سكتة قلبية خلال نهائي كأس العالم 2026، حيث فازت إسبانيا على الأرجنتين بهدف في الشوط الإضافي الثاني. - الضحية الأولى، رجل يبلغ 67 عامًا، توفي رغم محاولات الإنعاش القلبي، بينما الضحية الثانية، رجل يبلغ 88 عامًا، توفي بعد نقله إلى المستشفى. - مشجعو الأرجنتين عاشوا خيبة أمل كبيرة بعد خسارة اللقب، حيث كانوا يأملون في تحقيق الفوز الرابع في تاريخهم بعد انتصاراتهم في 1978، 1986، و2022.

ذكرت خدمة المساعدة الطبية الطارئة في الأرجنتين أن شخصين توفيا نتيجة سكتة قلبية بالعاصمة بوينس آيرس، خلال نهائي كأس العالم 2026، الذي أقيم على ملعب نيويورك-نيوجيرسي وحقق لقبه منتخب إسبانيا على حساب نظيره حامل لقب النسخة الماضية الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب باو كوبارسي في الشوط الإضافي الثاني.

وأكدت شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية، الاثنين، أنّه وفقاً للسجلات الرسمية للنظام الطبي في البلاد، ورد بلاغ طارئ في تمام الساعة 6:40 مساء بشأن الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، والذي كان في منزله الواقع بين شارعي ساراندي وأدولفو ألسينا، في حي مونتسيرات، وعلى الرغم من محاولات إنعاشه القلبي الرئوي، فإن حالته لم تتحسن، وأُعلن عن وفاته.

وأُصيب الضحية الثاني، وهو رجل يبلغ من العمر 88 عاماً، بالأعراض نفسها حوالي الساعة 5:39 مساءً، واتصلت ابنته بالسلطات عندما بدأ يعاني من صعوبة في التنفس، وذلك بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ثم نُقل إلى مستشفى دوراند، حيث توفي بعد أكثر من خمس ساعات بقليل.

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كما أفادت وزارة الصحة في مدينة بوينس آيرس المستقلة أن رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً يرقد في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألفاريز، في حالة خطيرة، بعد تلقيه العلاج حوالي الساعة 6:22 مساءً بسبب صعوبة في التنفس وألم مفاجئ في الصدر.

وعاش مشجعو منتخب الأرجنتين خيبة كبيرة ليلة الأحد، بعدما كانوا يمنون النفس بفوز "التانغو" باللقب الرابع في تاريخهم، إذ كان التتويج الأول عام 1978 في النسخة التي حمل لقبها دانييل باساريلا إلى جانب ماريو كيمبيس، ثم 1986 مع الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وفي 2022 مع ليونيل ميسي على ملعب لوسيل الأيقوني في قطر، وهو الذي بلغ نهائي المونديال أيضاً في 2014 وخسره أمام ألمانيا قبل السقوط ضد إسبانيا.