مأساة الريال قبل الكلاسيكو

- ريال مدريد يواجه أزمات متعددة تشمل تراجع الأداء الفني والانقسامات داخل الفريق، مما يعقد مواجهة برشلونة ويستدعي تغييرات جذرية في التركيبة الفنية. - شجار بين فالفيردي وتشواميني خلال التدريبات أدى إلى إصابة فالفيردي، مما زاد التوترات والضغوط على اللاعبين والجهاز الفني. - إدارة النادي فرضت عقوبات مالية وأوقفت اللاعبين مؤقتاً، والجماهير تطالب بتغييرات جذرية تشمل تعيين مدرب جديد، مع توقعات بتولي جوزيه مورينيو تدريب الفريق.

عشية كلاسيكو إسبانيا المقرر غداً الأحد، يعيش ريال مدريد أزمات متعددة الأوجه، زادتها تعقيداً ما اصطلح على تسميته قبل يومين بأزمة فالفيردي/ تشواميني التي خطفت الأضواء من موسم صفري من حيث الألقاب، ومستوى فني متردٍّ فردياً وجماعياً، وانقسامات عديدة في غرف الملابس، وسط أجواء مشحونة انعكست على المردود العام والنتائج، وقد تؤدي غداً إلى نتيجة كارثية في مواجهة البارسا الذي يقترب من حسم لقب الدوري، في حين يتوجه الريال نحو إنهاء الموسم بخسارة أخرى أمام غريمه، يكون تأثيرها كبيراً على المعنويات، وتقتضي تغييرات كثيرة على مستوى التركيبة والإطار الفني وسط أنباء عن بداية المفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق الموسم المقبل.

الشجار الذي وقع بين القائد فيديريكو فالفيردي وزميله الفرنسي تشواميني كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، امتد ليومين خلال حصتين تدريبيتين، حيث بدأ كلّ شيء الأربعاء الماضي عندما قام فالفيردي بتدخل قوي على تشواميني خلال الحصة التدريبية فحدث شجار أول بين اللاعبين، وفي اليوم الموالي كرر فالفيردي الخطأ نفسه، ورد عليه اللاعب الفرنسي بالحدة نفسها في غرف الملابس بحسب تسريبات إعلامية مختلفة، ما أدى إلى إصابة الأوروغوياني بجرح في رأسه إثر نزيف حاد يعتقد أنه ناتج عن شجار بالأيدي سقط إثره فالفيردي أرضاً قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

القائد فالفيردي سارع إلى نشر بيان عبر حساباته وصف فيه الحادث بمجرد سوء تفاهم تم تضخيمه، على حد وصفه، مفنداً أي شجار بينه وبين تشواميني، ومؤكداً أنه اصطدم بطاولة في غرف الملابس سبَّب له جرحاً صغيراً على مستوى الجبهة، استلزم زيارة بروتوكولية إلى المستشفى، ومع ذلك عبر عن أسفه لغيابه عن زملائه غداً، واعتذاره إلى الجماهير على الوجه الشاحب الذي قدمه الفريق هذا الموسم، وعلى الصورة السيئة التي سبَّبها ما وصفه بسوء التفاهم مع زميله نتيجة الضغوط التي تعيشها المجموعة خاصة منذ خروجها في ربع نهائي دوري الأبطال.

من جهته عبر بعد الواقعة زميله تشواميني عن اعتذاره إلى زملائه وكل المدريديستا، وعن أسفه للصورة التي تم نقلها عن النادي، قائلاً: "أعلم أن المشجعين، والموظفين، وزملائي، والإدارة، والجميع يشعرون بخيبة أمل عميقة بسبب الطريقة التي سار بها هذا الموسم. لكن الإحباط لا يمكن أن يكون مبرراً لكل شيء. هذه الحوادث، حتى وإن كانت واردة الحدوث في أي غرفة ملابس، لا تليق بريال مدريد"؛ وأضاف قائلاً "لا تصدقوا كل ما يقال، ولا يهم من أخطأ، لأننا سنظل عائلة واحدة رغم الخلافات التي تحدث أحياناً"، علماً أن مشكلات كثيرة حدثت في أوساط اللاعبين ومع المدربين لكنها لم تصل إلى درجة التصادم والاشتباك بالأيدي.

إدارة النادي لم تتأخر في إعلان عقوبات مالية بلغت نصف مليون دولار على كل لاعب وإيقافهما عن اللعب مع الفريق مؤقتاً، ما يزيد من متاعب الريال في مواجهة البارسا غداً على ملعب كامب نو، على أمل إنقاذ الموسم بفوز على الرائد وتعطيل تتويجه لأسبوع آخر على الأقل، وهي المأمورية التي تبدو صعبة وسط مطالبات جماهيرية بضرورة رحيل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، في انتظار إعلان اسم المدرب الجديد الذي يخلف أربيلوا، فهل بإمكان الريال إنقاذ ما يمكن إنقاذه غداً؟ وهل بإمكان مورينيو مثلاً إنقاذ ما أفسده الرئيس فلورنتينو بيريز؟