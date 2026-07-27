لي كانغ إن.. من الكرة الذهبية التي فاز بها ميسي إلى أتلتيكو مدريد

- لي كانغ إن، نجم منتخب كوريا الجنوبية، يُعتبر من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، حيث حصد جائزة الكرة الذهبية في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2019، وقرر الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بحثاً عن تحدٍ جديد. - برز لي كانغ إن في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً 2019، حيث تألق في مرحلة المجموعات وقدم أداءً مميزاً في الأدوار النهائية، لكنه لم يتمكن من الفوز بالبطولة. - رغم نجاحاته مع باريس سان جيرمان، اختار لي كانغ إن العودة إلى إسبانيا مع أتلتيكو مدريد، لكنه قد يواجه تحديات بسبب مشاركته في كأس آسيا 2027.

يُعد نجم منتخب كوريا الجنوبية لي كانغ إن (25 عاماً) أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بعدما حصد في بولندا عام 2019 جائزة الكرة الذهبية التي نالها مارادونا وميسي في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً، بالإضافة إلى امتلاكه مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات، لكنه أراد خوض تحدٍ جديد، بعدما قرر الانتقال إلى صفوف نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، أن لي كانغ إن أصبح النجم الأكثر بحثاً بين جماهير الرياضة في أوروبا، بعد قراره الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد، ليواصل مسيرته الاحترافية الناجحة حتى الآن، وبخاصة أن الكوري الجنوبي اشتهر بحُبه خوض التحديات، التي تجاوزها خلال السنوات الماضية.

وبرز لي كانغ إن في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في بولندا عام 2019، وخطف الأنظار إليه وبقوة حينها في مرحلة المجموعات، لكنه نثر سحره في مواجهة ربع النهائي ضد السنغال عندما سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى هدفه الثمين في نصف النهائي، لكنه لم يستطع فعل شيء أمام أوكرانيا التي حسمت النهائي رغم هدفه الوحيد لبلاده.

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لكن طريق نجم أتلتيكو مدريد الجديد لم يكن مفروشاً بالورود، لأنه عانى كثيراً في رحلته نحو الفريق الأول لنادي فالنسيا الإسباني الذي ظهر معه في عام 2018، إلا أن مشواره انتهى بعدما حصل على عرض مغر من قبل ريال مايوركا، الذي لعب معه 66 مباراة وسجل سبعة أهداف، ليحصد الجائزة الكبرى، بسبب اختياره الذهاب إلى باريس سان جيرمان، الذي دفع 22 مليون يورو وفق صفقته عام 2023.

ورغم أن لي كانغ إن استطاع تحقيق كل الألقاب المحلية والقارية والدولية مع نادي باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية، لكن النجم الكوري الجنوبي اختار العودة من أجل إكمال تجربته الإسبانية، بعدما وافق على عرض أتلتيكو مدريد، إلا أنه قد يواجه صعوبة خلال الفترة القادمة، لأنه سيخوض منافسات بطولة كأس آسيا التي ستقام في السعودية عام 2027 مع منتخب بلاده، وفي حال وصل إلى النهائي، فإنه سيغيب عن العديد من المواجهات المهمة مع كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.