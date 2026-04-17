ليون يُحرم من جمهوره في مواجهة باريس بقرار من وزارة الداخلية

- قررت وزارة الداخلية الفرنسية منع مشجعي نادي ليون من حضور مباراة فريقهم ضد باريس سان جيرمان في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي، بسبب مخاوف من أعمال شغب وعنف بين المشجعين. - القرار يأتي بعد سلسلة من الحوادث العنيفة بين مشجعي الفريقين، حيث شهدت الأشهر الأخيرة اشتباكات واعتداءات متكررة، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لحفظ الأمن. - تم حظر انتقال المشجعين بين منطقتي الرون وإيل-دو-فرانس، مع التأكيد على العداء التاريخي بين مشجعي ليون وسان جيرمان.

سيُحرم نادي ليون الفرنسي من جمهوره في مواجهة باريس سان جيرمان المتصدر المُنتظرة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بقرار خاص من وزارة الداخلية الفرنسية على خلفية تصرفات بعض المشجعين.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، قراراً بمنع مشجّعي نادي ليون من التنقل إلى منطقة إيل دو فرانس لحضور مواجهة فريقهم ضد باريس سان جيرمان في الجولة الـ30 من بطولة الدوري، ووفقاً للقرار فإنّ القرار يأتي في إطار منع وقوع أعمال شغب وعنف، إذ إنّ بعض المشجعين من الفريقين لديهم سلوك عنيف، وسبق وأن حدثت اشتباكات متكررة في الشوارع نتج عنها إصابات وأضرار كبيرة، بالإضافة لرمي المفرقعات النارية.

وبناءً على القرار الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، يُحظر انتقال المشجعين بين الرون ومنطقة إيل-دو-فرانس على "كل شخص يدعي صفة مشجع لنادي أولمبيك ليون أو يتصرف على هذا الأساس"، كما أشار القرار إلى "العداء" بين مشجعي سان جرمان وليون، إذ إنّ العلاقات بينهما "مشحونة بالعدائية منذ سنوات طويلة جداً"، معدداً عدد من الحوادث التي تورط فيها مشجعون لليون أو سان جرمان خلال الأشهر الأخيرة.

وسبق أن وقعت حوادث مشابهة مع مشجعي لنادي ليون الفرنسي وأندية أخرى، ففي مطلع شهر مارس/آذار الماضي، اندلعت اشتباكات بين مشجعين في مدينة فيغو الإسبانية قبل ساعات من مباراة سلتا فيغو وليون في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن إصابات طفيفة.

وقبل مباراة ليون مع نادي يونغ بويز برن السويسري في 22 يناير/كانون الثاني في الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة للمسابقة نفسها، عُثر على أسلحة بيضاء وكذلك على وسائل حماية تستخدم في رياضات قتالية داخل مركبات كانت تنقل مشجعين لليون، حسب ما أوضح القرار، كما واعتبرت وزارة الداخلية أنّ لا الطوق الأمني المفروض حول ملعب حديقة الأمراء ولا حشد قوات الأمن ممكن أن تكون كافية للحماية ومنع وقوع مثل هذه الأحداث.