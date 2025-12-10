لينارت كارل يكتب التاريخ في ليلة الأرقام القياسية لدوري أبطال أوروبا

10 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:45 (توقيت القدس)
لينارت كارل على ملعب ميونيخ، في 9 ديسمبر 2025 (سيباستيان ويدمان/Getty)
لينارت كارل على ملعب ميونخ، 9 ديسمبر 2025 (سيباستيان ويدمان/Getty)
- تألق لينارت كارل في مباراة بايرن ميونخ ضد سبورتينغ لشبونة بتسجيله هدفًا، ليصبح أصغر لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية بدوري الأبطال، وشهدت المباراة عودة ألفونسو ديفيز بعد غياب طويل.
- فاز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت 2-1 بفضل هدفين لجول كوندي، واستمر الفريق في استقبال الأهداف لتسع مباريات متتالية، بينما حطم لامين يامال الرقم القياسي للمساهمات التهديفية للاعب تحت 18 عامًا.
- حقق توتنهام فوزًا بثلاثية نظيفة ضد سلافيا براغ، مسجلًا هدفه رقم 100 في دوري الأبطال، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية على أرضه لأول مرة.

عرفت مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الثلاثاء، الكثير من الأحداث والأرقام القياسية، وفي مقدمة اللاعبين الذين خطفوا الأضواء، جوهرة بايرن ميونخ الألماني لينارت كارل، ومدافع برشلونة الفرنسي جول كوندي، وزميله في الفريق الكتالوني، الإسباني لامين يامال، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وخطف لينارت كارل الأضواء في مباراة بايرن ميونخ وضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي على ملعب أليانز أرينا، إذ أصبح بعمر 17 عاماً و290 يوماً أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ثلاث مباريات متتالية، وسجل كارل الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة الـ69، ليقود الفريق للفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، كما شهدت المباراة مشاركة الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لأول مرة منذ إصابته في 23 مارس/آذار، ليخوض أول دقائق الموسم بعد غياب تسعة أشهر كاملة.

وفاز نادي برشلونة الإسباني على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة (2-1)، وعرفت المواجهة الكثير من الأرقام المهمة، فقد استقبل برشلونة هدفاً في كل من مبارياته التسع الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، معادلاً أسوأ سلسلة له دون شباك نظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى سبتمبر/أيلول 2024، وفق موقع أوبتا للإحصائيات، كما سجل جول كوندي هدفي العودة للفريق الكتالوني ليصبح أول لاعب من البلاوغرانا يسجل هدفين برأسه في مباراة واحدة بدوري الأبطال، فيما أصبح لامين يامال صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية للاعب تحت 18 عاماً في تاريخ البطولة، بسبعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة، محطماً رقم الفرنسي كيليان مبابي.


وحقق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي انتصاراً كبيراً على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة، محققاً أرقاماً قياسية جديدة، وسجل الفريق اللندني الهدف رقم 100 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، وكان هدفاً بالخطأ سجله لاعب الفريق التشيكي ديفيد زيما، كما حافظ توتنهام على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية على أرضه في البطولة لأول مرة بتاريخ النادي، بعد تعادل سلبي مع ميلان والفوز على فياريال وكوبنهاغن وسلافيا براغ.

كرة عربية
التحديثات الحية

ياسين براهيمي.. فنان لا يشيخ يسجّل عودة ذهبية أمام العراق

وعاد أولمبيك مرسيليا الفرنسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة (3-2)، في مباراة شهدت أرقاماً لافتة، وأصبح الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ اللاعب الثاني فقط الذي يبلغ 36 عاماً أو أكثر ويشارك مباشرة في سبعة أهداف أو أكثر في موسم واحد من دوري الأبطال، بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الموسم الماضي (11 هدفاً)، كما استقبل فريق الجنوب الفرنسي هدفاً على الأقل في أول ربع ساعة من مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات، وهو رقم لم يتحقق منذ يناير/كانون الثاني 1949 وفق موقع سكواكا للإحصائيات.

