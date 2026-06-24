- أيوب بوعدي، النجم المغربي الشاب، أصبح محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه في كأس العالم 2026، مما دفع نادي ليل الفرنسي لتحديد قيمته بـ70 مليون يورو على الأقل. - ريال مدريد، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، يسعى بقوة لضم بوعدي لتعزيز خط وسطه، بينما تتنافس أندية إنجليزية كبرى مثل ليفربول وتشلسي وأرسنال، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، على التعاقد معه. - من المتوقع أن ترتفع قيمة بوعدي إلى 100 مليون يورو، مما يشير إلى معركة شرسة بين الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدماته.

تحركت إدارة نادي ليل الفرنسي، بعدما حدّدت قيمة النجم المغربي، أيوب بوعدي (18 عاماً)، الذي بات مطلوباً من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما خطف الأنظار إليه بقوة، بفضل ما قدّمه مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، أنّ إدارة ليل الفرنسي، تلقت خلال الأيام الماضية الكثير من العروض من قبل عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذين أبدوا استعدادهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات، حتى يحسموا صفقة بوعدي في سوق الانتقالات الصيفية.

ولن يوافق ليل على التخلّي عن بوعدي في سوق الانتقالات الصيفية، بأقل من 70 مليون يورو، رغم أنّ النجم المغربي يمتلك عقداً حتى صيف 2026، إلا أنّ المؤشرات جميعها تشير إلى عدم قدرة النادي الفرنسي على الحفاظ على خدمات قائد خط الوسط، الذي سيكون محور اهتمام وسائل الإعلام في الميركاتو الصيفي.

وطالب مدرب نادي ريال مدريد الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، إدارة النادي الملكي، بضرورة التحرّك حتى يحسموا صفقة بوعدي، بعدما تابع المدير الفني ظهور قائد خط وسط منتخب المغرب خلال المواجهتين ضد البرازيل واسكتلندا في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، باحثاً عما ينقص الفريق الذي يسعى لاستعادة مستواه في الموسم المقبل.

أما أندية إنكلترا، مثل ليفربول، تشلسي وأرسنال، فإنها تريد حسم صفقة بوعدي، إلا أنّ دخول باريس سان جيرمان على الخط، يعني معركة بين كبار القارة الأوروبية، حول إحدى أبرز المواهب التي خطفت الأنظار بقوة، خلال بطولة كأس العالم 2026، غير أنّ القيمة قد تتغير إلى نحو 100 مليون يورو، وفق "ماركا".