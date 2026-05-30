ليلة نهائي الأبطال... باريس تستنفر وتنشر 22 ألف رجل أمني

- تشهد باريس استنفاراً أمنياً غير مسبوق تزامناً مع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، حيث تم نشر 22 ألف عنصر أمني لمنع الشغب والفوضى. - وزير الداخلية الفرنسي دعا لتطبيق إجراءات صارمة لمنع أي اضطرابات، مشيراً إلى أن الانتشار الأمني الحالي يفوق ما جرى في مناسبات سابقة بسبب مخاطر جدية. - تتويج باريس سان جيرمان سيشعل احتفالات واسعة في شوارع العاصمة، مع استعدادات لاستقبال جماهيري كبير عند عودة الفريق من بودابست.

ستشهد العاصمة الفرنسية باريس استنفاراً أمنياً كبيراً غير مسبوق تزامناً مع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع مساء اليوم السبت، في ملعب بوشكاش أرينا في المجر، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وكشف موقع راديو "أر أم سي" الفرنسي تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بيوم نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أكد مسؤول في الشرطة أن مستوى التأهب سيكون في أعلى درجاته السبت، قبل المباراة وأثناءها وبعد نهايتها، في ظل المخاوف من اندلاع اضطرابات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وعليه وفقاً لهذه المعطيات نشرت الشرطة 22 ألف عنصر أمني في شوارع العاصمة وضواحيها، بهدف منع أعمال الشغب والفوضى.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، قد دعا المحافظين ومسؤولي الأمن إلى عدم التساهل مع أي أعمال عنف أو تخريب، وذلك من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمنع أي اضطرابات واحتوائها وقمعها عند الحاجة، وقال خلال مؤتمر صحافي قبل أيام: "هناك سبب وراء نشر هذا العدد الكبير من العناصر الأمنية. هذا انتشار استثنائي، يفوق ما جرى العام الماضي. إنه ضعف عدد عناصر شرطة مكافحة الشغب والدرك المتنقل الذي استُخدم ليلة رأس السنة. إذا جرى نشر هذا العدد الهائل من الأفراد، فذلك بسبب وجود مخاطر جدية، ومستوى التأهب مرتفع للغاية".

وتعود هذه الخاوف إلى عام 2025، عقب فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخماسية نظيفة، وتتويجه بلقب دوري الأبطال، حين فشل الانتشار الأمني الذي وُصف حينها بأنه ضخم، إذ جرى نشر حوالى 5400 من عناصر الشرطة في باريس وضواحيها، في منع أعمال النهب والتخريب وتحطيم واجهات المتاجر وإحراق السيارات والدراجات الهوائية المشتركة، ولا سيما في شارع الشانزليزيه ومحيط ملعب حديقة الأمراء.

في المقابل، فإنّ تتويج نادي النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا سيعني أن شوارع العاصمة الفرنسية باريس لن تنام حتى الصباح، قبل أن تتجدد الاحتفالات مع وصول بعثة النادي الباريسي إلى العاصمة الفرنسية باريس من بودابست، وسط استعدادات لاستقبال جماهيري واسع للاحتفال باللقب الأوروبي الثاني ذلك للاحتفال باللقب الأوروبي الثاني توالياً.