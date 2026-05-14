- تألق الثنائي القطري معتز برشم ووالده عيسى برشم في دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026)، حيث حصد معتز ذهبية الوثب العالي مناصفة مع العماني فاتك بيت جعبوب، بينما نال والده فضية 5000 متر مشي. - لحظة التتويج كانت استثنائية، حيث صعد الأب والابن معاً على منصة التتويج، مما أضفى طابعاً عائلياً وإنسانياً على البطولة، وأبرز دور عائلة برشم في الرياضة القطرية. - معتز برشم يُعتبر من أنجح الرياضيين العرب، حيث حقق العديد من الألقاب العالمية والأولمبية، مما يعزز مكانته كرمز رياضي قطري وعالمي.

تألق الثنائي القطري معتز برشم ووالده عيسى برشم في واحدة من أبرز لقطات دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026)، اليوم الخميس، بعدما نجح كلّ منهما في حصد ميدالية في المنافسات، قبل أن يصعدا معاً إلى منصة التتويج في مشهد استثنائي خطف الأنظار وأضفى طابعاً عائلياً خاصاً على البطولة.

وجاء هذا الإنجاز على مضمار ألعاب القوى لنادي قطر، ليؤكد استمرار الحضور القوي لعائلة برشم في ألعاب القوى، حيث واصل معتز تقديم مستوياته المعروفة قارياً وعالمياً، وحصد بعد أداء قوي في منافسات الوثب العالي الميدالية الذهبية مناصفة مع العماني فاتك بيت جعبوب، فيما خطف والده عيسى برشم الأنظار بحصوله على فضية 5000 متر مشي، عقب حلوله وصيفاً بزمن بلغ 32:27.68 دقيقة، خلف مواطنه مبروك صالح الكربي الذي طُوّق بالذهب بزمن 24:21.75 دقيقة، في الوقت الذي ذهبت فيه الميدالية البرونزية للبطل الإماراتي أيوب سروشي بزمن 34:13.80 دقيقة.

دورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 🏅🇶🇦



عيسى برشم، والد الأبطال معتز ومشعل ومعمر، يحرز الميدالية الفضية في سباق 5000 متر مشي رجال ضمن افتتاح منافسات ألعاب القوى



pic.twitter.com/NDcL5XKBF6 — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 14, 2026

وتحوّلت لحظة التتويج إلى مشهد لافت، بعدما صعد الأب والابن معاً على منصة التتويج، وسط تصفيق الحضور، في صورة أعطت للبطولة بعداً إنسانياً إضافياً، لترسخ دورة الألعاب الخليجية الحالية واحدة من أكثر لحظاتها تميزاً، إذ جمعت بين جيلين من عائلة رياضية واحدة، استطاعت أن تقدّم الكثير للرياضة القطرية، إلى جانب ما فعله شقيق معتز الآخر مشعل برشم، الحارس الأول لمنتخب قطر، وحقق معه الكثير من الإنجازات بينها كأس آسيا، كما توج هذا الموسم مع نادي السد بلقب الدوري المحلي.

رياضات أخرى رياضيو قطر يتابعون حصد الميداليات في دورة الألعاب الخليجية

ويُعتبر معتز برشم واحداً من أنجح الرياضيين العرب والقطريين على مرّ التاريخ، بعدما حصد خلال مسيرته العديد من الألقاب، بينها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والفضية في نسختي 2012 في لندن و2016 في ريو دي جانيرو، إضافة لبرونزية دورة باريس 2024، كما نال ذهبية بطولة العالم في لندن 2017 و2019 في الدوحة و2022 في يوجين، والفضية في موسكو عام 2013 والبرونزية في بودابست عام 2023، إضافة للعديد من الإنجازات داخل الصالة وفي الألعاب الآسيوية.