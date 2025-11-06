ليلة دوري الأبطال: إعلاء لصوت فلسطين واحتراق حافلة برشلونة

06 نوفمبر 2025
فودين بعد التسجيل في شباك دورتموند، 5 نوفمبر 2025 (كاثرين ليفل/Getty)
فودين بعد التسجيل في شباك دورتموند، 5 نوفمبر 2025 (كاثرين ليفل/Getty)
شهدت ليلة دوري الأبطال لقطات مميزة في مختلف الملاعب الأوروبية، منها الخطوة الإنسانية، التي جسّدها مشجعو نادي غلطة سراي التركي برفع صوت فلسطين عالياً، أثناء تنقلهم إلى العاصمة الهولندية لمواجهة أياكس أمستردام، ومنها ما كان غريباً وخطيراً في الوقت نفسه، مثل احتراق حافلة مشجعي برشلونة، أثناء توجههم لحضور مباراة فريقهم أمام كلوب بروج البلجيكي خارج الديار.

وتجمّع عدد من مشجعي نادي غلطة سراي في ساحة دام سكوير، وسط العاصمة الهولندية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، تعبيراً عن دعمهم للقضية، وتسليط الضوء على جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأدى هذا التضامن إلى تدخل قوات الأمن لمحاولة تفريق التجمع، ما أشعل التوتر وأثار صداماً مباشراً بين المشجعين والشرطة، انتهى باعتقال ثمانية منهم في حصيلة أولية.

واشتعلت النيران بشكل مفاجئ في حافلة كانت تقل مجموعة من مشجعي نادي برشلونة، في طريقهم إلى ملعب يان بريدال، معقل نادي بروج البلجيكي، ما دفع الركاب إلى مغادرتها بسرعة، تفادياً لأي خطر. ولحُسن الحظ، تمكن الجميع من الخروج سالمين، قبل أن يتدخل الأمن ورجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، فيما واصل المشجعون رحلتهم إلى الملعب، لمساندة فريقهم الكتالوني.

واستغل أحد مشجعي مانشستر سيتي الإنكليزي لحظة احتفال فيل فودن بهدفه الأول في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني خلال لقاء الأبطال ليدخل أرضية الملعب سريعاً ويلتقط معه صورة "سيلفي" تذكارية، وسط تصفيق الجماهير. وفاجأ فودن الجميع بتفاعله الهادئ مع الموقف، إذ ابتسم للمشجع ووقف بجانبه لثوانٍ، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإبعاده، كما أثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حين أشاد كثيرون بروح فودن الرياضية وتفهمه للموقف العفوي، الذي عكس مدى تعلق الجماهير بنجمها الشاب.

واندلع خلاف حاد بين نجم أتلانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، ومدربه إيفان يوريتش لحظة استبداله في الدقيقة الـ 75، بعدما أبدى اللاعب غضبه من القرار، خصوصاً أنه كان يطمح للتعويض بعد إلغاء هدفه في الدقيقة الـ 70 بداعي التسلل عبر تقنية الفيديو. وتصاعد التوتر سريعاً، وكاد يتحول إلى شجار بالأيدي، لولا تدخل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، الذين نجحوا في تهدئة الموقف، قبل خروجه عن السيطرة.

واختُتمت ليلة دوري الأبطال بمشاهد جمعت بين الإنسانية والدراما والمواقف الطريفة، لتؤكد مجدداً أن سحر كرة القدم يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، فبين مشجعين رفعوا راية فلسطين في وجه الظلم، وآخرين واجهوا النار بشجاعة في طريقهم خلف شغفهم، ومشجع اقتحم الملعب لالتقاط صورة مع نجمه المفضل، وأزمة كادت تنفجر بين مدرب ولاعب، رسمت البطولة الأوروبية لوحة متكاملة من العاطفة والانفعال، تُجسّد كيف تبقى كرة القدم مرآة للمشاعر البشرية بكل تناقضاتها.

