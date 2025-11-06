ليلة دوري الأبطال: إعلاء لصوت فلسطين واحتراق حافلة برشلونة

شهدت ليلة دوري الأبطال لقطات مميزة في مختلف الملاعب الأوروبية، منها الخطوة الإنسانية، التي جسّدها مشجعو نادي غلطة سراي التركي برفع صوت فلسطين عالياً، أثناء تنقلهم إلى العاصمة الهولندية لمواجهة أياكس أمستردام، ومنها ما كان غريباً وخطيراً في الوقت نفسه، مثل احتراق حافلة مشجعي برشلونة، أثناء توجههم لحضور مباراة فريقهم أمام كلوب بروج البلجيكي خارج الديار.

وتجمّع عدد من مشجعي نادي غلطة سراي في ساحة دام سكوير، وسط العاصمة الهولندية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، تعبيراً عن دعمهم للقضية، وتسليط الضوء على جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأدى هذا التضامن إلى تدخل قوات الأمن لمحاولة تفريق التجمع، ما أشعل التوتر وأثار صداماً مباشراً بين المشجعين والشرطة، انتهى باعتقال ثمانية منهم في حصيلة أولية.

🇵🇸 Ajax maçı öncesi Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin bayrakları salladı.pic.twitter.com/HbRXFn6zUe — Fotomaç (@fotomac) November 5, 2025

🔴 "Ya Allah, bismillah, Allahuekber"



Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, Filistin bayraklarıyla işgalci İsrail'i protesto eden Galatasaray taraftarı, Hollanda polisinin müdahalesiyle karşılaştı. GS'liler, müdahaleye tekbirlerle karşılık verdi.



8 GS'li, gözaltına alındı. pic.twitter.com/F2kFhihCZD — Islamist Agenda TR (@agendaislamist) November 5, 2025

واشتعلت النيران بشكل مفاجئ في حافلة كانت تقل مجموعة من مشجعي نادي برشلونة، في طريقهم إلى ملعب يان بريدال، معقل نادي بروج البلجيكي، ما دفع الركاب إلى مغادرتها بسرعة، تفادياً لأي خطر. ولحُسن الحظ، تمكن الجميع من الخروج سالمين، قبل أن يتدخل الأمن ورجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، فيما واصل المشجعون رحلتهم إلى الملعب، لمساندة فريقهم الكتالوني.

🚨| BREAKING: One of the buses that was supposed to carry the travelling Barça fans to the stadium has caught fire 😦 pic.twitter.com/UJc11Ys8ud — forblaugrana (@forblaugrana) November 5, 2025

واستغل أحد مشجعي مانشستر سيتي الإنكليزي لحظة احتفال فيل فودن بهدفه الأول في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني خلال لقاء الأبطال ليدخل أرضية الملعب سريعاً ويلتقط معه صورة "سيلفي" تذكارية، وسط تصفيق الجماهير. وفاجأ فودن الجميع بتفاعله الهادئ مع الموقف، إذ ابتسم للمشجع ووقف بجانبه لثوانٍ، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإبعاده، كما أثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حين أشاد كثيرون بروح فودن الرياضية وتفهمه للموقف العفوي، الذي عكس مدى تعلق الجماهير بنجمها الشاب.

📸| سيلفي المشجع مع فودين بعد الهدف.😀🤳🏻 pic.twitter.com/KOmtg2CYNZ — Insider City (@InsiderCity_Ar) November 5, 2025

واندلع خلاف حاد بين نجم أتلانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، ومدربه إيفان يوريتش لحظة استبداله في الدقيقة الـ 75، بعدما أبدى اللاعب غضبه من القرار، خصوصاً أنه كان يطمح للتعويض بعد إلغاء هدفه في الدقيقة الـ 70 بداعي التسلل عبر تقنية الفيديو. وتصاعد التوتر سريعاً، وكاد يتحول إلى شجار بالأيدي، لولا تدخل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، الذين نجحوا في تهدئة الموقف، قبل خروجه عن السيطرة.

😱 Atalanta teknik direktörü Juric, Ademola Lookman'a saldırdı! pic.twitter.com/uqULeZiJ49 — Football Critix (@footballcritix) November 5, 2025

واختُتمت ليلة دوري الأبطال بمشاهد جمعت بين الإنسانية والدراما والمواقف الطريفة، لتؤكد مجدداً أن سحر كرة القدم يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، فبين مشجعين رفعوا راية فلسطين في وجه الظلم، وآخرين واجهوا النار بشجاعة في طريقهم خلف شغفهم، ومشجع اقتحم الملعب لالتقاط صورة مع نجمه المفضل، وأزمة كادت تنفجر بين مدرب ولاعب، رسمت البطولة الأوروبية لوحة متكاملة من العاطفة والانفعال، تُجسّد كيف تبقى كرة القدم مرآة للمشاعر البشرية بكل تناقضاتها.