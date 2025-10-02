شهدت مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء الأربعاء، لحظات مليئة بالإثارة والمتعة، إذ امتزجت الأهداف الجميلة باللقطات الاستثنائية، وتزينت المنافسات بأرقام لافتة وأحداث درامية صنعت الفارق، تصدرتها مقصية الإيطالي فيديريكو غاتي، وثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند، إلى جانب تألق النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وخطف مدافع نادي يوفنتوس، الإيطالي فيديريكو غاتي (27 عاماً)، الأضواء في مباراة فريقه أمام نادي فياريال الإسباني على ملعب المادريغال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بعدما سجل أحد أجمل أهداف الجولة، إذ أدرك التعادل الأول لـ"السيدة العجوز" في الدقيقة 49 بمقصية رائعة سكنت شباك الحارس الإسباني أرناو تيناس، الذي عجز عن التصدي لها.

وعرفت مباراة مانشستر سيتي الإنكليزي وموناكو غزارة في الأهداف الجميلة، وكان النرويجي إيرلينغ هالاند نجماً بارزاً في الجولة، بعدما وقع على ثنائية مميزة. وافتتح لاعب بوروسيا دورتموند السابق التسجيل من أول لمسة له في اللقاء بتسديدة على الطائر، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عبر الهولندي جوردان تيزيه بتسديدة قوية بعيدة المدى، عجز الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما عن إيقافها، ولكن هالاند عاد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 برأسية بعد ارتقاء مميز، رافعاً رصيده إلى 52 هدفاً في مسابقة دوري الأبطال بعد 50 مباراة فقط.

أما في مواجهة باير ليفركوزن الألماني وضيفه أيندهوفن الهولندي، فقد ارتكب دفاع الفريق الزائر هفوة كارثية حين فشل الثنائي أرماندو أوبيسبو وجيردي شوتن في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ليخطف الكاميروني كريستيان كوفاني الكرة ويسجل الهدف الأول عند الدقيقة 65، غير أن تقدم أصحاب الأرض لم يدم طويلاً، إذ تمكن المغربي إسماعيل صيباري من إدراك التعادل في الدقيقة 72.

وحملت مباراة أرسنال الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني، نبأ سيئاً للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعدما تعرض المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهايس لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، وجاءت الإصابة نتيجة اصطدام غير مقصود مع زميله الحارس الإسباني ديفيد رايا الذي ارتقى لإمساك الكرة لكنه سقط فوقه في الدقيقة 72، ما تسبب له في إصابة على مستوى الكتف.

🚨 رايا تسبب باصابة غابرييل بالخطأ 🚨

pic.twitter.com/2jbwwEjyIn — عمرو (@bt3) October 1, 2025

من جانبه، واصل النجم البلجيكي كيفن دي بروين عروضه القوية مع نادي نابولي الإيطالي منذ بداية الموسم، بعد أن ساهم في فوز فريق الجنوب على سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1)، وصنع لاعب مانشستر سيتي السابق هدفي فريقه اللذين وقّع عليهما المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، ليعادل رقم كل من تشافي هيرنانديز وتوماس مولر في عدد التمريرات الحاسمة بدوري أبطال أوروبا (30 تمريرة)، فيما لا يزال يبتعد بفارق 12 تمريرة عن المتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو.