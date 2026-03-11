- انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد بالتعادل 1-1 بعد هدف متأخر من لامين يامال، مما يجعل لقاء الإياب في "كامب نو" حاسماً. - بايرن ميونخ اكتسح أتالانتا 6-1 في مباراة الذهاب، بفضل أهداف متعددة من لاعبيه، مما يضعه في موقف قوي للتأهل قبل لقاء الإياب في "أليانز أرينا". - أتلتيكو مدريد فاز على توتنهام 5-2، بفضل أهداف من يورينتي وغريزمان وآخرين، مما يقربه من التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب في لندن.

شهدت مواجهات ذهاب دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عدداً من النتائج المُثيرة للغاية، بعدما استعرض نادي بايرن ميونخ الألماني قوته الهجومية الضاربة أمام أتالانتا الإيطالي، فيما عاقب أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه توتنهام الإنكليزي، في حين نجا برشلونة من خسارة مفاجأة على يد مُضيفه نيوكاسل يونايتد، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً.

بداية المواجهات القوية كانت بين نادي برشلونة ومُضيفه نيوكاسل يونايتد، الذي استطاع الخروج من عمر الشوط الأول متعادلاً بلا أهداف، رغم أن كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك سيطرت على مجريات اللعب، وتحكمت في عملية الاستحواذ على الكرة، إلا أن رفاق الموهبة لامين يامال لم يتكمنوا من وضع الكرة في شباك حارس مرمى الفريق الإنكليزي، الذي نجح في إزالة الخطر بأكثر من مناسبة.

وعاقب نيوكاسل يونايتد ضيفه برشلونة على جميع الفرص التي لاحت أمام كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك، في الشوط الثاني، بعدما تمكن هارفي بارنز من إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة 86، لكن الموهبة لامين يامال ظهر في الوقت بدل الضائع، بعدما نجح في إدراك التعادل لصالح الفريق الكتالوني، الذي سينتظر ما سيحدث في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو"، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

من جهته، قرر نادي بايرن ميونخ استعراض قوته الضاربة أمام مُضيفه أتالانتا الإيطالي، الذي تلقت شباك حارس مرماه ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول، عبر كل من جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 12، مايكل أوليز في الدقيقة 22، وسيرج غنابري في الدقيقة 25، الأمر الذي جعل رفاق المهاجم هاري كين يُظهرون جديتهم، بأن يسجلوا أكبر كم من الأهداف، قبل لقاء الإياب.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ ضغطه الهجومي، بعدما تمكن نجمه نيكولاس جاكسون من إضافة الهدف الرابع، فيما زاد مايكل أوليز من معاناة فريق أتالانتا، بسبب الهدف الخامس، الذي جاء في الدقيقة 64، فيما تمكن الموهبة جمال موسیالا من إحراز الهدف السادس في الدقيقة 67، الأمر الذي جعل العملاق "البافاري" يضع قدمه في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب، الذي سيقام في ملعب "أليانز أرينا"، بفضل ما فعله في لقاء الذهاب الذي حسمه بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.

أما نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، فقرر عدم الانتظار حتى مجريات الشوط الثاني، كما جرت العادة في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري، بعدما انتفض "الروخيبلانكوس"، منذ إطلاق صافرة البداية أمام ضيفه توتنهام، وسجل أربعة أهداف متتالية، بفضل كل من: ماركوس يورينتي في الدقيقة السادسة، أنطوان غريزمان في الدقيقة 14، جوليان ألفاريز في الدقيقة 15، وروبين لو نورماند في الدقيقة 22، فيما أحرز هدف الفريق الإنكليزي الوحيد في الشوط الأول، نجمه بيدرو بورو في الدقيقة 26.

حارس توتنهام وأخطاء كارثية

وعاشت جماهير نادي توتنهام لحظات غريبة للغاية، بعدما قرر المدرب الكرواتي إيغور تودور إخراج حارس المرمى التشيكي أنتونين كنسكي، الذي تسبب بتلقي الفريق الإنكليزي هدفين، نتيجة الأخطاء التي وقع فيها، ما منح نجوم أتلتيكو مدريد فرصة التقدم بهدفين مقابل لا شيء، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، التي اعتبرت أن ما حدث يُعد أمراً مُستغرباً في مثل هذه المواجهات الكبيرة. وتواصلت معاناة توتنهام في الشوط الثاني، بعدما تلقت شباكه الهدف الخامس في الدقيقة 55، عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي ساهم بانتصار أتلتيكو مدريد على ضيفه الإنكليزي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، الأمر الذي يجعل كتيبة المدرب دييغو سيميوني، تضع قدمها في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم أن عليها خوض مواجهة الإياب في العاصمة لندن.

ليلة تكريم أوسيمين

وكان ليفربول قد سقط أمام مضيفه غلطة سراي بهدف نظيف، في لقاء قررت فيه جماهير نادي غلطة سراي التركي، تكريم نجمها النيجيري، فيكتور أوسيمين، قبل المباراة التي انتصر فيها على ضيفه ليفربول الإنكليزي، بهدف مقابل لا شيء، بعدما قامت برفع "تيفو" ضخم، يعمل صورة المهاجم مع والدته الراحلة، وكتب "نحن عائلة والعائلة كل شيء"، الأمر الذي جعل النجم يذرف دموعه، نتيجة عدم قدرته على حبس مشاعره، وهي المرة الثانية على التوالي، التي يقوم بها مشجعو الفريق التركي بهذه اللفتة الإنسانية.