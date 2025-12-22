ليلة استثنائية لبرونسون بـ47 نقطة تقود نيكس إلى الفوز على ميامي هيت

- تألق جايلن برونسون بتسجيل 47 نقطة، قاد بها نيويورك نيكس للفوز على ميامي هيت 132-125، مؤكدًا قيمته كقائد للفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. - عزز نيكس موقعه في المنطقة الشرقية بفوزه الثامن في آخر تسع مباريات، ليحتل المركز الثاني، مستفيدًا من الاستقرار الفني والتألق الفردي، بعد إحراز كأس الدوري الأسبوع الماضي. - رغم تألق كيلو وير بـ28 نقطة و19 متابعة، لم يتمكن ميامي هيت من قلب النتيجة، ليبقى في المركز الثامن، وسط تساؤلات حول استعادة توازنه.

تألّق النجم جايلن برونسون (29 عاماً) في ليلة استثنائية سجل خلالها 47 نقطة قادت نيويورك نيكس إلى الفوز على ميامي هيت، وقدم اللاعب المميز عرضاً هجومياً من الطراز الرفيع أكد فيه قيمته قائداً أول لنيويورك نيكس. ونجح صانع الألعاب في فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، فمنح فريقه الأفضلية النفسية والفنية، قبل أن يحسم المواجهة بنتيجة 132 مقابل 125 ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقاد برونسون الهجوم بثبات لافت، وسجل أعلى رصيد تهديفي له هذا الموسم بـ47 نقطة، وأضاف إليها ثماني تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، في أمسية توّجها أيضاً برقم قياسي على صعيد النقاط في معقل نيكس بملعب ماديسون سكوير غاردن. وأظهر نجم نيكس تنوعاً هجومياً كبيراً بين الاختراق والتسديد من الخارج، ليكسر محاولات هيت المتكررة للعودة ويمنح جماهير فريقه ليلة لا تُنسى.

وعزّز نيكس بهذا الانتصار موقعه في المنطقة الشرقية، وحقّق فوزه الثامن في آخر تسع مباريات، ليرفع رصيده إلى 20 فوزاً مقابل ثماني هزائم، ويحتل المركز الثاني خلف ديترويت بيستونز. وواصل الفريق تأكيد صحوته اللافتة هذا الموسم، مستفيداً من الاستقرار الفني والتألق الفردي، وهي سلسلة توّجها الأسبوع الماضي بإحراز كأس الدوري، منهية فترة انتظار دامت 52 عاماً من دون ألقاب.

وقاوم ميامي هيت حتى اللحظات الأخيرة معتمداً على تألق نجمه كيلو وير الذي سجل 28 نقطة والتقط 19 متابعة، إلا أن الجهد الفردي لم يكن كافياً لقلب المعطيات أمام الانضباط الهجومي لنيكس. وتلقى هيت خسارته السابعة في آخر ثماني مباريات، ليبقى في المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 15 فوزاً مقابل 14 هزيمة، وسط تساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة توازنه.

وأكّد هذا الفوز أن نيكس يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ نفسه منافساً حقيقياً هذا الموسم، مستنداً إلى قائد يملك الجرأة والحسم في اللحظات الكبرى. وبرهنت ليلة استثنائية لبرونسون بـ47 نقطة تقود نيكس إلى الفوز على ميامي هيت أن الفريق يملك نجماً قادراً على صنع الفارق، وأن "ماديسون سكوير غاردن" قد يكون مسرحاً لليالٍ أكبر في قادم الأسابيع.