ليفورت يعيش الحلم مع موريتانيا.. هدف في مرمى بطل العالم و61 مباراة توالياً في فرنسا

28 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:45 (توقيت القدس)
ليفورت في ملعب غروباما في 17 مايو 2025 (يوراسيا سبورت إيميجز/Getty)
ليفورت في ملعب غروباما، 17 مايو 2025 (يوراسيا سبورت إيميجز/Getty)
- تألق جوردان ليفورت في أول ظهور له مع منتخب موريتانيا بتسجيله هدفاً في مرمى الأرجنتين، مما جعل بدايته الدولية مميزة، خاصة بعد قراره تمثيل موريتانيا بسبب أصول زوجته.
- أظهر ليفورت مستوى مميزاً في الدفاع أمام الأرجنتين، مستفيداً من خبرته في الدوري الفرنسي، مما جعله محط اهتمام الجميع بفضل قدرته على الخروج بالكرة واللعب كمدافع أيسر.
- انضم ليفورت إلى أنجيه الفرنسي عام 2023، وأصبح لاعباً أساسياً في الفريق، حيث لم يغب عن أي مباراة في الدوري الفرنسي خلال 61 مباراة متتالية.

تألق المدافع الموريتاني، جوردان ليفورت (32 عاماً)، في أول ظهور له مع منتخب "المرابطين"، عندما سجل هدفاً في مرمى منتخب الأرجنتين في الوقت البديل فجر السبت. وانتهت المباراة لصالح الأرجنتين بهدفين مقابل هدف. وكانت بداية مشوار اللاعب دولياً أشبه بالحلم، فقد قرّر تمثيل منتخب موريتانيا منذ أسابيع قليلة، بحكم أنه لم يُشارك مع منتخبات فرنسا المختلفة، كما أنه أصبح لاعباً موريتانياً بسبب أصول زوجته. ولحسن حظه، فإن ظهوره الأول اقترن بخوض موريتانيا مباراة ودية أمام بطل العالم 2022، وذلك بعد أن شهد برنامج تحضيرات منتخب "التانغو" اضطراباً إثر إلغاء المواجهة أمام منتخب إسبانيا في قطر.

وإضافة إلى الهدف الذي سجله في مرمى الأرجنتين، فإن ليفورت قدم مستوى جيداً أمام أفضل النجوم في العالم، وقاد دفاع منتخب بلاده بشكل مميز، وأظهر انسجاماً مع بقية اللاعبين، رغم أنه يُشارك للمرة الأولى مع موريتانيا. وقد جلب مستواه اهتمام الجميع، إذ كان واضحاً أن تجربته في الدوري الفرنسي ساعدته كثيراً ومكنته من اكتساب الخبرة التي تمكنه من التعامل مع المباريات القوية. كما يملك خصالاً مميزة في الخروج بالكرة دون صعوبات، وهي من نقاط قوته الأساسية التي فرضت على المدربين الاعتماد عليه باستمرار، كما أنه قادر على اللعب في دور مدافع أيسر عند الحاجة بما أنه في بدايته شغل هذا المركز قبل أن يختار محور الدفاع.

وقال ليفورت في تصريحات نقلها موقع "أر.أم.سي" الفرنسي عن الخطوة التي قام بها: "زوجتي موريتانية، وجميع أفراد عائلة زوجتي يحملون الجنسية الموريتانية. كنا قد حصلنا بالفعل على جوازات سفر لأبنائي، وتم تجنيسهم. اتبعنا نفس الإجراءات من أجلي، والتي تكللت بالنجاح". وأضاف: "وبمجرد أن أصبح جواز سفري ساري المفعول، أصبحت مؤهلاً للاختيار. واختارني المدرب ببساطة".

خضيرة وديوب وحسن في ظهور دولي أول.. سحر المونديال ينهي ترددهم

وتدرب جوردان ليفورت في أميان، ولعب في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مع نادي بيكاردي بين عامي 2018 و2020. وبعد فترة قضاها في سويسرا ومع نادي باريتش، انضم المدافع إلى أنجيه الفرنسي عام 2023، ليصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة الفريق. ولم يغب في الفترة الماضية عن أي مباراة في الدوري الفرنسي، وهي سلسلة من 61 مباراة متتالية، ذلك أنه من النادر أن يتعرض إلى العقوبة. وخلال الموسم الماضي، كان اللاعب الوحيد الذي شارك في كل مباريات الدوري الفرنسي.

المزيد في رياضة
صلاح خلال لقاء ليفربول وغلطة سراي، 18 مارس 2026 (كارل ريسين/Getty)
محمد صلاح والعودة إلى روما.. صفقة محتملة تلوح في الأفق

لاعبو السنغال يرفعون كأس أفريقيا في ملعب فرنسا، 28 مارس 2026 (جوليان دي روزا/Getty)
السنغال تتحدى قرار الاتحاد الأفريقي ومحضر قضائي مغربي في الموعد

كريم صدام خلال لقاء العراق وبلجيكا في المونديال، 8 يونيو 1986 (روبن رويز/فرانس برس)
نجم العراق السابق: نثق في منتخبنا وأرنولد مطالب بفهم اللاعب العربي