ليفربول يُقيل مدرب الكرات الثابتة.. الإحصائيات هزمته

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الثلاثاء، انفصاله عن مدرب الكرات الثابتة آرون بريغز (38 عاماً)، الذي انضم إلى الفريق في يوليو/ تموز 2024 مدرباً لتطوير اللاعبين، بعد فترة وجيزة من العمل هناك، وسط التراجع والمشاكل التي عاشها الفريق في الفترة الماضية.

وقال النادي في بيانٍ رسمي: "يُغادر بريغز النادي مع خالص الشكر والتقدير من الجميع". ولا يُعد هذا القرار أمراً بسيطاً، فالكرات الثابتة تُشكل إحدى نقاط ضعف "الريدز" الرئيسة هذا الموسم، لدرجة أنهم من بين أسوأ الفرق في إنكلترا وأوروبا في هذا الجانب. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنه وفقاً لإحصائيات أوبتا، استقبل ليفربول 12 هدفاً من الكرات الثابتة (باستثناء ركلات الجزاء)، سبع منها من ركلات ركنية. ويحتلّ "الريدز" المركز الأخير في الدوري إلى جانب بورنموث ونوتنغهام فورست على مستوى قبول أهداف من كرات ثابتة. أما على الصعيد الأوروبي، فلا يوجد فريق أسوأ حالاً. كذلك لا تُبشّر الإحصائيات بأيّ خير في ما يتعلّق بالهجوم من الكرات الثابتة، فقد سجّل ليفربول ثلاثة أهداف فقط من هذه الكرات في الدوري هذا الموسم، باستثناء ركلات الجزاء، ويحتلّ فريق المدرب الهولندي أرني سلوت مجدداً المركز الأخير في الدوري، متقاسماً إياه مع وولفرهامبتون وبرينتفورد.

وذكر موقع أوبتا، أن 10.3% فقط من أهداف ليفربول في الدوري هذا الموسم (باستثناء ركلات الجزاء) جاءت من الكرات الثابتة، وهي أدنى نسبة بين جميع الفرق، وقال المدرب الهولندي قبل الفوز 2-1 على وولفرهامبتون يوم السبت الماضي: "أُدرك أهمية الكرات الثابتة، وهي تتزايد باستمرار. لهذا السبب يُحبطنا سجلنا الحالي بشدة، لأنّ من المستحيل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى مع هذه الإحصائيات في الكرات الثابتة، فضلاً عن الفوز بلقب الدوري الإنكليزي".

وأُقيل بريغز، الذي كان كبش فداء، على حد تعبير "ليكيب"، وقد عمل سابقاً محللاً في مانشستر سيتي (2011-2020)، وموناكو، قبل أن يصبح لاحقاً مساعداً لنيكو كوفاتش، ثم لفترة وجيزة لفيليب كليمنت (2020-2022)، وفولفسبورغ (2022-2024)، ليعود للعمل مع المدرب الكرواتي. وانضمّ الرجل الإنكليزي إلى ليفربول في يوليو/ تموز 2024 مدرباً لتطوير اللاعبين. وأصبح مدرباً متخصصاً في الكرات الثابتة هذا الصيف بعدما فشل "الريدز"، الذين كانوا قد أعلنوا عن وظيفة شاغرة، في العثور على مرشح مناسب، ولم يُعلن ليفربول بعد خليفته.