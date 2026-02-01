ليفربول يُحقق أول انتصار في البريمييرليغ عام 2026 ليلة بكاء كوناتي

- ليفربول يحقق أول انتصار في عام 2026 بفوز كبير على نيوكاسل يونايتد 4-1، مما يرفع رصيده إلى 39 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز. - عودة إبراهيما كوناتي للملاعب بعد وفاة والده كانت لحظة مؤثرة، حيث سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، وأهدى الهدف لوالده الراحل. - الانتصار يمنح المدرب أرني سلوت بعض الراحة بعد سلسلة من التعادلات، ويخفف من حدة الانتقادات التي واجهها من جماهير ليفربول.

حقق نادي ليفربول أول انتصار في عام 2026، بعدما استعرض قوته الهجومية الضاربة ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، الذي تجرع مرارة الهزيمة، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاعت كتيبة المدرب الهولندي، أرني سلوت، الخروج من الاختبار الصعب أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بنجاح منقطع النظير، بعدما حسمت أول انتصار لها في العام الحالي، الذي شهد تعادل رفاق النجم المصري محمد صلاح في المواجهات، التي خاضوها ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع "الريدز" رصيده إلى 39 نقطة.

لكن اللحظة الحاسمة، التي هزت مشاعر جماهير نادي ليفربول في ملعب "أنفيلد"، هي رؤية النجم الفرنسي، إبراهيما كوناتي، يعود مرة أخرى إلى الملاعب، بعد غيابه لعدة أيام، منذ وفاة والده، حيث استطاع المدافع المساهمة بتحقيق الانتصار العريض على ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، عندما سجل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر الشوط الثاني.

ودخل كوناتي في نوبة بكاء بعدما سجل الهدف الرابع لصالح نادي ليفربول بالوقت بدل الضائع، ليسارع قائد الفريق، الهولندي فيرجل فان دايك، إلى مواساة زميله في "الريدز"، الذي أهدى الهدف الذي أحرزه ضد نيوكاسل يونايتد إلى والده الراحل، وفق ما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي اعتبرت أن صاحب الـ26 عاماً، يُعد نجم المباراة بلا منازع.

وبفضل الانتصار العريض على نيوكاسل يونايتد، يُمكن للمدرب الهولندي، أرني سلوت، أن يتنفس الصعداء، بعد البداية السيئة للغاية منذ بداية العام الحالي، لأن "الريدز" دخل في دوامة التعادلات، الأمر الذي جعل جماهير "الريدز" تشن حملة انتقادات حادة ضد المدير الفني، وتطالب الإدارة بضرورة التحرك، من أجل إنقاذ الموسم الحالي.