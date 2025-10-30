- ودّع ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية بعد خسارة قاسية أمام كريستال بالاس 0-3، ليواصل سلسلة هزائمه للمباراة الخامسة توالياً، مما أثر على ترتيبه في الدوري الإنجليزي. - تألق مانشستر سيتي بفوز ثمين على سوانزي سيتي 3-1، حيث أبدع النجم المصري عمر مرموش بتسجيله هدفه الأول مع الفريق، مما ساهم في تعزيز مسيرة السيتي في البطولة. - شهدت المباريات الأخرى فوز تشلسي بصعوبة على وولفرهامبتون 4-3، وتجاوز أرسنال عقبة برايتون بهدفين دون رد.

ودّع ليفربول مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم من الدور الرابع، بعد خسارة قاسية أمام كريستال بالاس 0-3، على ملعب "أنفيلد"، مساء الأربعاء، ليقع في فخ الخسارة للقاء الخامس توالياً في مختلف المسابقات.

ودخل "الريدز" المباراة بمعنويات مهزوزة تماماً، بعد تلقيه في عطلة نهاية الأسبوع الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، وذلك على يد برنتفورد 2-3، ما جعله يتراجع في الترتيب إلى المركز السابع، بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر والوصيف بالموسم الماضي. وواجه ليفربول منافساً عنيداً، حقق عليه الفوز للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد ركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع، ثم في المرحلة السادسة من الدوري خارج الديار بنتيجة 1-2. وسبقت الهزيمة أمام بالاس، سلسلة من الاختبارات الصعبة التي تنتظر فريق أرني سلوت، إذ يتواجه في عطلة نهاية الأسبوع مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز، ثم يستضيف ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في البريمييرليغ.

وواصل مانشستر سيتي مسيرته بنجاح في البطولة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 3-1، في لقاء شهد تألق النجم المصري عمر مرموش، الذي رد على المشككين، بعد أن سجّل أول أهدافه بقميص السيتي هذا الموسم، محرزاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ78، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. وساهم مرموش بشكل واضح في انتصار فريقه، بعدما قدّم أداءً مميزاً على مدار الدقائق التي شارك فيها. وفي لقاء آخر انتصر تشلسي بصعوبة على وولفرهامبتون 4-3، فيما تجاوز أرسنال عقبة برايتون بهدفين دون رد.