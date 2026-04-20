ليفربول ينافس ريال مدريد للفوز بخدمات الموهبة آدم

- يسعى نادي ليفربول بقوة لضم آدم وارتون لتعزيز خط الوسط، وسط منافسة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد، خاصة بعد اعتزال كروس ورحيل مودريتش. - كريستال بالاس يطالب بـ100 مليون يورو للتخلي عن وارتون، الذي برز في الدوري الإنجليزي، بينما يحاول ريال مدريد خفض قيمة الصفقة. - وارتون، الذي بدأ مسيرته مع كريستال بالاس، يحلم بالانضمام لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2026، ويتميز بذكاء وقدرات فنية تميزه عن غيره.

يبذل نادي ليفربول الإنكليزي جهوداً كبيرة لحسم صفقة لاعب الوسط، آدم وارتون (22 عاماً)، في ظل منافسة مباشرة مع ريال مدريد الإسباني، الذي يضع اللاعب ضمن أهدافه لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعد الفشل الذي عاشه الفريق في الموسم الحالي، وتسبُّب لاعبي المنتصف في عدد من الهفوات المكلفة، التي عانى منها الفريق بعد اعتزال الألماني توني كروس ثم رحيل الكرواتي لوكا مودريتش.

وذكرت إذاعة "توك سبورت" أمس الأحد، أن نادي ليفربول يبدو الأكثر جدية في هذا السباق، إذ أبدى استعداده لدفع المبلغ المطلوب، في وقت يستعد النادي لإجراء تغييرات واسعة على تشكيلته خلال الصيف مع خروج العديد من الأسماء من الفريق، ما يجعل وارتون إحدى الركائز المحتملة في مشروع إعادة البناء.

وبحسب المصدر عينه، فإن إدارة كريستال بالاس تتمسك بالحصول على نحو 100 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبها البالغ 22 عاماً، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التي بات يتمتع بها بعد بروزه في الدوري الإنكليزي الممتاز، في الوقت الذي يسعى ريال مدريد فيه إلى التفاوض من أجل خفض قيمة الصفقة، من دون التخلي عن اهتمامه باللاعب، مع دخول مانشستر يونايتد أيضاً على خط المتابعة، مما يزيد من حدة المنافسة على ضمّ الدولي الإنكليزي.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يقدّم وارتون موسماً لافتاً مع كريستال بالاس، مما عزز قناعته بإمكانية الانتقال إلى مستوى أعلى، وهو الذي يتسم بذكاء كبير، وقدرات فنية مميزة، إضافة لعين كروية يفتقر لها العديد من لاعبي خط الوسط، وهي التي ميّزت لسنوات العديد من اللاعبين في هذا المركز، مثل الإسباني تشافي هيرنانديز، والإيطالي أندريا بيرلو، وتوني كروس ومودريتش وغيرهم.

وكان آدم وارتون قد بدأ رحلته في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من بوابة كريستال بالاس عام 2024، حين ظفر بخدماته من فريق بلاكبيرن روفرز في صفقة تراوحت بين 18 و22 مليون جنيه إسترليني، مع العلم أنّه خاض حتى اللحظة 4 مباريات دولية بقميص منتخب إنكلترا، وهو الذي يحلم بأن يكون ضمن تشكيلة "الأسود الثلاثة" التي ستُشارك في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.