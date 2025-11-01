ليفربول ينافس بايرن على موهبة هولندية استثمرها فان بيرسي

- رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد أضعف الجهة اليمنى لليفربول، حيث لم ينجح جيريمي فريمبونغ في التأقلم مع خطط المدرب آرني سلوت، مما أثر على الأداء الدفاعي والهجومي للفريق. - إصابة فريمبونغ زادت من مشاكل ليفربول، مما دفع النادي للتفكير في ضم جيفايرو ريد في الميركاتو الشتوي، خاصة مع اهتمام بايرن ميونخ أيضاً باللاعب. - جيفايرو ريد، الذي بدأ مسيرته في زيبورجيا وانتقل إلى فاينورد، يُعتبر موهبة صاعدة في الدوري الهولندي، وقد يكون انتقاله إلى ليفربول محتملاً بفضل وجود لاعبين هولنديين في الفريق.

تسبب رحيل الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الماضي بمشكلة كبيرة لنادي ليفربول الإنكليزي على الجهة اليمنى، بعدما عانى الفريق بشكلٍ واضح في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يقدم من جاء بعده المستوى المأمول منه، تحديداً الهولندي جيريمي فريمبونغ الذي استقدمه مواطنه آرني سلوت من باير ليفركوزن في الميركاتو الماضي، لكنه لم يتأقلم تماماً مع أفكار المدير الفني وخطته حتى الآن، ما ترك فراغاً كبيراً في الناحية الدفاعية وحتى الهجومية، بحكم أن ترينت ألكسندر-أرنولد كان قادراً على التسجيل وصناعة الأهداف، الأمر الذي ساعد المصري محمد صلاح في الوقت نفسه لإيجاد مساحات أكبر في السنوات الماضية.

وازداد الوضع سوءاً في نادي ليفربول بعد تعرّض جيريمي فريمبونغ لإصابة خطيرة هذا الأسبوع، لتكشف الفحوصات الطبية غيابه عن الملاعب مدّة شهرين إلى ثلاثة، وهذا سيعني أن المدرب سلوت سيكون أمام خيار واحدٍ في التشكيلة، وهو الاعتماد على كونور برادلي، وإمكانية الاعتماد في بعض الأوقات على جارال كوانساه متعدد المراكز، إلا أن "الريدز"، بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني، يُفكر في إبرام صفقة في الميركاتو الشتوي.

ويريد ليفربول ضمّ اللاعب الهولندي جيفايرو ريد الذي أبهر كشافي أوروبا بقوته البدنية وقدراته الهجومية، وهو الذي يسعى أيضاً بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي، خاصة مع عدم الاقتناع بقدرات الفرنسي ساشا بوي، واضطرار النمساوي كونراد لايمر للعب على الجهة اليسرى بسبب إصابة الكندي ألفونسو ديفيز.

بالتالي، وضع كل من الناديين أنظاره على أحد أبرز نجوم الدوري الهولندي العام الماضي، جيفايرو ريد، الذي، بحسب شبكة سكاي سبورتس، قد يكون أقرب إلى ليفربول بحكم وجود عدد من اللاعبين الهولنديين، مثل القائد فيرجيل فان دايك والمهاجم كودي غاكبو والمدرب آرني سلوت بطبيعة الحال.

وبدأ جيفايرو ريد مسيرته الكروية على مستوى الفئات السنية مع نادي زيبورجيا، ثم أكاديمية نادي فولندام في صيف 2017 للعب مع فريق تحت 12 عاماً، وشارك بصحبته لاحقاً في مباراة للكبار بدوري الدرجة الثانية في 19 مارس/آذار 2022، ليصبح أصغر لاعب يشارك في المسابقة بتاريخ النادي عن عمر يناهز 15 عاماً و290 يوماً، وفي عام 2023، انتقل الشاب المولود في سنة 2006 إلى نادي فاينورد العريق، وبالفعل أثبت نفسه في صفوفه بعدما أقنعه النجم السابق روبن فان بيرسي بالانضمام إلى الفريق، وهو الذي مثلّ منتخب هولندا في الفئات السنية تحت 17 و19 عاماً.

