ليفربول يعلنها: صلاح سيشارك في المباريات المتبقية

- محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، سيعود للمشاركة في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي بعد إصابة عضلية طفيفة، مما يتيح له فرصة تحسين أرقامه القياسية مع النادي. - بيان ليفربول أكد أن صلاح سيعود قبل نهاية موسم 2025-2026، مما يبدد المخاوف بشأن مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم. - رغم عدم تحقيق ليفربول لألقاب هذا الموسم، إلا أن صلاح قد يساهم في تأمين مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سيكون نجم منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح (33 عاماً)، قادراً على المشاركة مع فريقه، ليفربول الإنكليزي، خلال المباريات المتبقية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وبعد أن ساد الاعتقاد أن النجم المصري ظهر للمرة الأخيرة مع "الريدز" خلال مواجهة الأسبوع الماضي، حملت الساعات الأخيرة أخباراً سارة بالنسبة إلى لاعب نادي روما الإيطالي سابقاً.

ونشر النادي الإنكليزي مساء الأربعاء، خبراً مقتضباً أكد من خلاله أن موسم محمد صلاح لم ينته بعد، وأنه سيكون قادراً على المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة. وجاء في البيان: "تم استبدال اللاعب رقم 11 خلال الشوط الثاني من فوز ليفربول على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت الماضي على ملعب أنفيلد. وقد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه هي إصابة عضلية طفيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن ليفربول هذا الصيف".

كرة عربية بلايلي يستأنف في أزمته مع بريست والحلّ الودي مطروح

وستُتاح لمحمد صلاح الفرصة من أجل تحسين أرقامه، قبل أن يودع النادي الإنكليزي، ذلك أنه يملك الكثير من الأرقام القياسية مع النادي، كما أنه قد يُساهم في حصول فريقه على مركز يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولسوء حظّه، فإن ليفربول فشل خلال الموسم الحالي في الحصول على ألقاب في مختلف المسابقات. كما أن بيان ليفربول يبدد مخاوف منتخب مصر بشأن الشكوك التي تسربت حول قدرة محمد صلاح على المشاركة في كأس العالم.