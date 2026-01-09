ليفربول يعرقل أرسنال في أمسية توقف انتصارات متصدر الدوري الإنكليزي

- فرض ليفربول التعادل السلبي على أرسنال في قمة الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي، مما أظهر إصرار لاعبي ليفربول على استعادة الاعتبار رغم فقدانهم الأمل في اللقب، وحققوا مكسباً معنوياً مهماً. - ليفربول قدم أفضل أداء له منذ فترة طويلة، حيث تسبب في خسارة أرسنال خمس نقاط هذا الموسم، وأظهر ندية أمام المتصدر الذي يبدو مرشحاً قوياً للقب بفضل نتائجه المميزة وهجومه المتوهج. - نجح ليفربول في إيقاف سلسلة انتصارات أرسنال، حيث كان قريباً من التسجيل في الشوط الأول، بينما أضاع أرسنال فرصة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عن ملاحقيه.

فرض ليفربول التعادل السلبي على مُضيفه أرسنال، مساء الخميس، في قمة الأسبوع الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ورغم أنّ هذه النتيجة ليس لها انعكاس هام على الترتيب، بما أنّ أرسنال حافظ على صدارة الجدول، إلا أنّها أظهرت إصرار لاعبي فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، على استعادة الاعتبار رغم أنهم فقدوا منطقياً آمالهم في المحافظة على لقب الدوري، لكنهم قدموا مباراة أفضل من "المدفعجية" وحققوا مكسباً معنوياً مهماً.

في الواقع، فإن ليفربول لعب أفضل مباراة له منذ فترة طويلة في الدوري، وخاصة في مواجهة أندية الصفّ الأول، وقاوم أرسنال الذي كان مرشحاً لحصد نقاط جديدة، ولكن "الريدز" تسببوا في خسارة أرسنال خمس نقاط في الموسم الحالي، بانتصارهم عليه ذهاباً (1ـ0) ثم التعادل في الإياب، وبالتالي أظهروا ندية أمام متصدر الجدول، حيث يبدو أرسنال مرشحاً قوياً لحصد اللقب ذلك أن نتائجه كانت مميزة في المباريات الأخيرة كما أن هجومه ظهر متوهجاً في آخر المواجهات، وهي المرة الثانية التي لا ينتصر فيها الفريق على ميدانه في الموسم الحالي.

كما أنّ ليفربول نجح في إيقاف سلسلة انتصارات أرسنال في المباريات الأخيرة، حيث تمكن فريق "المدفعجية" من الانتصار على منافسيه في آخر سبع مباريات توالياً قبل أن تتوقف هذه السلسلة أمام حامل اللقب، ذلك أن أهم الفرص في المواجهة كانت من جانب ليفربول الذي كان قريباً من هز الشباك في الشوط الأول، وقد كان مستوى أرسنال ضعيفاً في هذه المباراة وأضاع فرصة رفع الفارق إلى 8 نقاط عن ملاحقيه وهو الذي يُعاني أمام أندية الصف الأول.