شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي ليفربول الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول، بقوله: "وصلت الكرة إلى الحدود الخارجية لمنطقة جزاء ريال مدريد، باتجاه لاعب ليفربول، المجري دومينيك سوبوسلاي، الذي سدد الكرة قوية بقدمه اليمنى، وتحرك إليها أوريلين تشواميني من خارج منطقة الجزاء باتجاه الكرة المسددة، ومدّ قدمه وساقه اليمنى محاولاً التصدي لها، لكنها لامست سطح ركبته، وتابعت باتجاه كف يده اليسرى، وقام الفرنسي عند عملية التسديد بضم اليد إلى الجسم، مع الاستدارة في محاولة لتحاشي ضرب الكرة لوجهه".

وتابع: "الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، وقام الفار بعملية التحقق مما إذا كانت لمسة اليد داخل أم خارج منطقة الجزاء، وبطبيعة الحال كانت داخل المنطقة، لكن أثناء التحقق من الحالة، تبين أن أوريلين تشواميني حرّك يده باتجاه الجسم تماماً، كما قام بعملية التفاف، واللمس حصل فعلاً، لكن لا وجود لمخالفة، لأن اليد كانت في وضعية تتناسب مع الوضعية التنافسية، ومِن ثمّ لم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ولم تقم يد الفرنسي بأي حركة إضافية لمنع الكرة من المرور، وهنا قرر الحكم إلغاء قراره الأول، واستأنف اللعب بإسقاط الكرة داخل منطقة الجزاء لحارس ريال مدريد، وقراره كان صحيحاً".

وعن صحة هدف ليفربول في الدقيقة الـ61 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "احتُسبت ركلة حرة لصالح الفريق الإنكليزي، ونفذها لاعبه دومينيك سوبوسلاي مرفوعة داخل منطقة الجزاء، إلى زميله أليكسيس ماك أليستر، الذي سجل هدفاً برأسه، وكان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لحظة رفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، لأنه توجد تغطية واضحة من قِبل بيلنغهام وكامافينغا، اللذين كانا أكثر قرباً إلى خط مرماهما من الأرجنتيني، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل، لذلك أشار الحكم المساعد بصحة الهدف، وجرى التحقق قبل استئناف اللعب، وأكدت تقنية الفيديو صحة قرار المساعد، والهدف الذي سجله ليفربول صحيح لا تسلل فيه".