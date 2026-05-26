ليفربول يضع عينه على نجمٍ صاعد من الدوري الألماني قبل الموسم الجديد

يستعد نادي ليفربول الإنكليزي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفي، بعدما فرضت نهاية الموسم المخيبة وما رافقها من تغييرات مرتقبة داخل الفريق، الحاجة إلى إعادة بناء واسعة للحفاظ على قدرته التنافسية محلياً وأوروبياً خلال الموسم المقبل.

ووجد النادي نفسه أمام تحديات كبيرة بعد رحيل المصري محمد صلاح، إلى جانب مغادرة الظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون، فيما لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران المقبل من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، فضلاً عن غياب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي لفترة طويلة بسبب الإصابة، وهي الملفات التي دفعت الإدارة للتحرك مبكراً من أجل تدعيم مختلف الخطوط.

وكان ليفربول قد أبرم صفقات قوية عدة في الصيف الماضي، أبرزها التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، والفرنسي هوغو إيكيتيكي، والألماني فلوريان فيرتز، والهولندي جيريمي فريمبونغ، إضافة إلى المجري ميلوش كيركيز، في خطوة بدت حينها كفيلة بإبقاء الفريق ضمن دائرة المنافسة على الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد تجديد عقدي صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك.

ولم تسر النتائج كما كان متوقعاً، بعدما اكتفى الفريق بإنهاء الموسم في المركز الخامس، وهو ما فتح الباب أمام تحركات جديدة خلال الميركاتو الحالي، وسط تقارير إنكليزية تتحدث عن اهتمام النادي بالتعاقد مع المهاجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي لاعب لايبزيغ، والذي لفت الأنظار بعد تسجيله 12 هدفاً في الدوري الألماني رغم صغر سنه.

ويُنظر إلى ديوماندي باعتباره أحد الخيارات المناسبة لتعويض رحيل صلاح، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب امتلاكه هامشاً كبيراً للتطور بعمر 19 عاماً، بينما تضمّ قائمة الأسماء المطروحة أيضاً الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، والإنكليزي أنتوني غوردون نجم نيوكاسل، رغم أن الصفقتين تبدوان أكثر تعقيداً من الناحية المالية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن ليفربول يدرس كذلك التعاقد مع مهاجم صريح جديد لتعويض غياب إيكيتيكي، بالتوازي مع البحث عن تدعيمات دفاعية، خاصة بعد رحيل روبرتسون واحتمال خسارة كوناتي، رغم اقتراب انضمام المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.